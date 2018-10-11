МИД: Международное сообщество еще раз подтвердило, что поддерживает решение конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Правительство ФРГ в ответ на запрос Бундестага считает находящиеся под контролем армянских вооруженных сил Нагорный Карабах и семь прилегающих районов неотъемлемой частью Азербайджана и не признает незаконный режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях.

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД Азербайджана, который прокомментировал ответ правительства ФРГ на запрос по германо-армянским отношениям и позицию заместителя помощника госсекретаря США Джорджа Кента по решению армяно-азербайджанского конфликта, озвученную на пресс-конференции в Баку.

«Хотелось бы напомнить, что федеральный канцлер Ангела Меркель в рамках визита в Баку озвучила эту же позицию, подчеркнула, что поддерживает усилия по решению армяно-азербайджанского конфликта на основании резолюций Совета безопасности ООН. Также во время визита в Баку заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент еще раз повторил позицию США по урегулированию конфликта, заявив, что в этом контексте США поддерживают решение конфликта на основании четырех известных резолюцией СБ ООН. Оба заявления еще раз подтверждают, что международное сообщество поддерживает решение конфликта согласно нормам и принципам международного права и в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджан, как это озвучил на последнем заседании Кабинета министров Президент Азербайджана Ильхам Алиев», - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

В МИД также отметили, что эта последняя ясная позиция международного сообщества является призывом к руководству Армении за короткое время вернуться к мирным переговорам по решению конфликта, в скорейшем времени вывести вооруженные силы с азербайджанских земель и начать субстантивные переговоры.

«Как неоднократно заявляли сопредседатели Минской группы ОБСЕ, статус-кво неприемлем», - говорится в сообщении.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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