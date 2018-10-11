МИД Азербайджана призывает Францию принять меры в связи с незаконными визитами в Нагорный Карабах

11 октября 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана, решительно осуждая визиты мэров французских городов Альфорвиль и Валанс в оккупированный Нагорно-Карабахский регион Азербайджана, заявил, что эти действия являются грубым нарушением норм и принципов международного права, а также законодательства Азербайджана и служат пропаганде незаконного сепаратистского режима, созданного Арменией на захваченных ею путём применения силы территориях Азербайджана.

Об этом сказали Trend в МИД Азербайджана, комментируя недавний визит в оккупированный Нагорный Карабах мэров французских городов Альфорвиль и Валанс.

МИД отмечает, что подобные провокационные акции местных органов власти противоречат духу и букве подписанных между Францией и Азербайджаном соглашений, а также национальному законодательству Франции.

«Кроме того, такого рода визиты не способствуют скорейшему урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в процессе которого Франция выступает в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении МИД.

В сообщении также напоминается о подписанном 24 мая 2018 года министром внутренних дел и министром Европы и иностранных дел Франции циркуляре о правовых рамках внешних действий местных органов власти, который обязывает их уважать международные обязательства Франции и запрещает им взаимодействовать в какой-либо форме, включая заключение соглашений, осуществление визитов и проведение совместных акций, с сепаратистскими властями территориальных образований, не признанных Францией.

«Обращаем внимание французской стороны на обязательный характер данного циркуляра, принятого и действующего в соответствии со статьей 73 Конституции Франции и статьей L.1115-1 Общего кодекса местных органов власти, и призываем ее принять все необходимые меры для безусловного и незамедлительного исполнения его положений», - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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