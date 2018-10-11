Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Губинском районе

11 октября 2018 19:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Сусай-Хыналыг в Губинском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства (в том числе геологии, проектно-изыскательных работ) автомобильной дороги Сусай-Хыналыг в Губинском районе, из суммы, предусмотренной в пункте 21 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог будет выделено первоначально 7,5 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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