Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями в Парке молодежи в Губе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В городе Губа создан Парк молодежи. В четверг Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с созданными в Парке условиями.

Глава государства был проинформирован о работе, проделанной в парке.

Было отмечено, что строительство парка началось в феврале этого года. Этот уголок отдыха, территория которого составляет 0,66 гектара, состоит из 4 частей. Здесь созданы спортивная зона, уголки для пожилых людей, молодежи и детей. Кроме того, в Парке молодежи будет функционировать двухэтажный ресторан площадью 300 квадратных метров, установлены беседки, аттракционы, разбиты широкие зоны озеленения, высажены различные декоративные деревья и цветочные кусты, создана система освещения. Словом, в парке имеются все условия для отдыха жителей и гостей Губы.

Отметим, что в нашей стране принимаются разносторонние меры по формированию молодежной политики. Государственная молодежная политика, связанная с именем общенационального лидера Гейдара Алиева, дает успешные результаты. Государственная программа «Азербайджанская молодежь», охватывающая 2005-2009 годы, сыграла очень большую роль в этом процессе. Ее логическим продолжением стала Государственная программа «Азербайджанская молодежь в 2011-2015 годах». Сегодня в нашей стране воспитание молодежи в духе патриотизма, приверженности принципам государственности, а также историческому и культурному прошлому, национально-духовным ценностям азербайджанского народа является одним из приоритетных направлений государственной политики. Ее основная цель – стимулирование юношей и девушек к активному участию в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни общества. В соответствии с поручениями и рекомендациями Президента Ильхама Алиева реализуются целенаправленные проекты и программы, ориентированные на выявление интеллектуального и творческого потенциала молодежи, в частности, повышение активности молодежи, проживающей в регионах. В регионах нашей страны строятся социально-инфраструктурные объекты, отвечающие современным требованиям. Созданный в Губе Парк молодежи также служит этой цели.

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