Ректор Сеченовского университета: Мехрибан Алиева постоянно поддерживает наш филиал в Баку

БАКУ /Trend/ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Первый МГМУ) отмечает 260-летний юбилей. Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила профессорско-преподавательский состав, студентов и выпускников Первого Московского государственного медицинского университета с 260-летием вуза. Поздравительное письмо ректору университета Петру Глыбочко вручил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу на юбилейном вечере в Москве.

«Мы очень благодарны Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за поздравления в адрес Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова. Мехрибан Алиева постоянно поддерживает наш филиал в Баку», - сказал в интервью АЗЕРТАДЖ ректор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова Петр Глыбочко.

Он отметил, что три года назад открылся филиал университета в Баку. «Я считаю, что это очень эффективный проект. Сегодня в Бакинском филиале обучается 500 студентов. Студенты занимаются по индивидуальным программам с российскими преподавателями, которые с удовольствием едут в Баку. Уровень и качество подготовки в филиале достаточно высок. Он высок уже на этапе поступления в филиал университета и в дальнейшем студенты получают хорошие знания. Кроме этого, мы отработали практику, что наши лучшие студенты из Баку проходят практику в московских клиниках и за рубежом. В дальнейшем будем обсуждать с руководством страны вопрос расширения филиала. Мы уже встречались с госпожой Мехрибан Алиевой, обсуждали вопрос клинических баз. Потому что студентам необходимо встречаться с больными, принимать участие в их лечении. Клиническая практика очень важна для любого студента», - подчеркнул Петр Глыбочко.

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