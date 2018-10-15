Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лянкяранского филиала ОАО «Азерхалча»

15 октября 2018 14:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии Лянкяранского филиала ОАО «Азерхалча».

Глава государства и его супруга разрезали ленту в знак официального открытия предприятия.

Председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о развитии ковроткачества в стране и работе этого предприятия.

Затем глава государства и Первая леди встретились и побеседовали с коллективом предприятия.

Ковроткачи Севда Джабраилова, Ирада Алиева, Наргиля Гахраманова и другие выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу, оказываемые развитию в стране древнего искусства ковроткачества.

В заключение было сделано фото на память.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Президент Ильхам Алиев прибыл в Астаринский район
Политика 15:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автодороги в Лянкяране
Политика 15:01
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лянкяранского олимпийского спорткомплекса
Политика 12:48
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с работами, проведенными в Центре здоровья «Истису» в Лянкяран
Политика 12:23
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в Лянкяранский район
Политика 11:37
Президент Ильхам Алиев превратил Азербайджан в развитую страну - американский эксперт
Политика 10:41
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев прибыл в Астаринский район
Политика 15:04
На улицаx Баку с русским фотографом из США - спонтанные кадры (ФОТО)
Культура 15:04
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции автодороги в Лянкяране
Политика 15:01
Кандидатура Азербайджана выдвинута на выборы в Радиорегламентарный комитет ITU
ИКТ 15:01
В Китае пять человек погибли при взрыве на угольной шахте
Китай 14:58
Ситуация в Бадамдарской оползневой зоне остается напряженной
Общество 14:57
Россия и Британия возобновили диалог о торговле
Россия 14:54
Исполнительный секретарь ФАТФ считает позитивным сотрудничество с Ираном
Иран 14:49
ЕАБР ожидает инфляцию в Беларуси по итогам 2018 года не более 6%
Беларусь 14:45