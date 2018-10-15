Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии Лянкяранского филиала ОАО «Азерхалча»

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник приняли участие в открытии Лянкяранского филиала ОАО «Азерхалча».

Глава государства и его супруга разрезали ленту в знак официального открытия предприятия.

Председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов проинформировал Президента Ильхама Алиева и Первую леди Мехрибан Алиеву о развитии ковроткачества в стране и работе этого предприятия.

Затем глава государства и Первая леди встретились и побеседовали с коллективом предприятия.

Ковроткачи Севда Джабраилова, Ирада Алиева, Наргиля Гахраманова и другие выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву за высокое внимание и заботу, оказываемые развитию в стране древнего искусства ковроткачества.

В заключение было сделано фото на память.

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