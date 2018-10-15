Президент Ильхам Алиев выделил средства на реконструкцию автодороги Лянкяран-Лерик

15 октября 2018 18:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик.

Согласно распоряжению, с целью продолжения работ по реконструкции автомобильной дороги Лянкяран-Лерик, из суммы, предусмотренной в пункте 1.84 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением Президента от 22 января 2018 года, Госагентству автомобильных дорог будет выделено 9,2 миллиона манатов.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения, министерству финансов - обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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