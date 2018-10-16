The Washington Times: Азербайджан – один из самых надежных союзников США на мировой арене

БАКУ /Trend/ - Азербайджан является одним из самых надежных союзников США на мировой арене. Об этом говорится в статье генерального директора Caspian Group Holdings Роба Собхани, опубликованной во вторник в The Washington Times.

«Эта светская мусульманская страна является одним из самых надежных, но недооцененных союзников США на мировой арене», - пишет он.

Говоря о предстоящем визите советника Президента США по национальной безопасности Джона Болтона в Азербайджан, Собхани отмечает, что Болтон должен использовать свой визит в эту геополитически значимую страну, чтобы подтвердить неизменную и сильную поддержку Вашингтона своему союзнику.

Далее автор отмечает, что Азербайджан разделяет цели США по активной разведке, разработке месторождений и транспортировке энергетических ресурсов Каспийского моря на мировые рынки.

«Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан стал самым надежным экспортным коридором в регионе и стержнем диверсификации экспортных поставок нефти и газа на мировые рынки. Болтон должен поприветствовать вклад Азербайджана в укрепление энергетической безопасности Запада», - говорится в статье.

Собхани отмечает, что Президенту Ильхаму Алиеву удалось реализовать свое видение того, как превратить Азербайджан в стабильную, независимую, процветающую, толерантную и современную страну, разделяющую многие цели и культурные ценности США.

«Азербайджан является родиной одной из древнейших еврейских общин в мире, и ее лидеры с гордостью заявляют, что если какой-либо еврей в мире не чувствует себя в безопасности, он должен переехать в Азербайджан», - говорится в статье.

Собхани отмечает, что Болтон должен воспользоваться своим визитом, чтобы вновь подтвердить приверженность США скорейшему и справедливому урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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