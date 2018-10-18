Депутаты парламента Азербайджана направили протест Госдуме России

БАКУ /Trend/ - Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана направили председателю и комитетам Государственной Думы России протест в связи с незаконным визитом 7 октября в оккупированный Нагорный Карабах группы российских женщин.

Протест подписали руководитель рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Али Гусейнли и председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин.

Отметим, что 7 октября в рамках выдвинутой супругой экс-премьера Армении Никола Пашиняна Анной Акопян инициативы "Женщины во имя мира" группа российских женщин посетила оккупированный Нагорно-карабахский регион. Среди них также были заместитель председателя комитета Госдумы России по международным делам Светлана Журова, российская писательница Людмила Улицкая, учредитель международного благотворительного фонда "Вера" Анна Федермессер.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.