Президенты Азербайджана и Турции приняли участие в церемонии открытия НПЗ Star (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу в турецком городе Измир состоялась церемония открытия нефтеперерабатывающего завода Star.

В церемонии приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президенты осмотрели с террасы территорию нефтеперерабатывающего завода Star.

Главы государств ознакомились с офисом управления.

Президенты были проинформированы о работе, проделанной на нефтеперерабатывающем заводе Star.

Было отмечено, что общая нефтеперерабатывающая мощность завода составит 10 миллионов тонн и в качестве основного поставщика сырья предприятия выступает Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики – SOCAR. На этом заводе стоимостью 6,3 миллиарда долларов, построенном SOCAR в районе Алиага турецкого города Измир, на территории нефтехимического комплекса Petkim, с августа в испытательных целях начата переработка нефти. На завод доставлено 80 тысяч тонн нефти марки Azeri Light, при том, что первый нефтяной груз был именно из Азербайджана. Завод способен производить 5 миллионов тонн дизельного топлива, что позволит Турции снизить объем импорта до 40 процентов. Кроме того, уровень импорта сжиженного газа снизится до 70 процентов. В зависимости от цены на нефть Star ежегодно будет формировать объем торговли в размере 6-8 миллиардов долларов. В период реализации проекта здесь работали 19 тысяч 500 человек. С началом производства на заводе новыми рабочими местами будут обеспечены 1100 человек.

На нефтеперерабатывающем заводе Star ежегодно будет перерабатываться 10 миллионов тонн сырой нефти. На предприятии будет производиться 1,6 миллиона тонн нафты, 1,6 миллиона тонн авиационного топлива, 4,8 миллиона тонн низкосернистого дизельного топлива, 700 тысяч тон нефтяного кокса, 420 тысяч тонн смешанного ксилена и 160 тысяч тонн серы. Завод полностью будет обеспечивать спрос нефтехимического комплекса Petkim на нафту и смешанный ксилен.

Следует также отметить, что SOCAR с инвестиционным пакетом в 19,5 миллиарда долларов является крупнейшим иностранным инвестором в истории Турции. Кроме того, инвестиции в проект нефтеперерабатывающего завода Star являются самыми крупными инвестициями, вложенными частным сектором в Турции в одну точку. Внося вклад в развитие экономики и промышленности в Турции, данное предприятие играет важную роль в производстве стратегической продукции. Так, сократив зависимость Турции от импорта, оно принесет экономике страны дополнительно 1,5 миллиарда долларов дохода.

Напомним, что фундамент нефтеперерабатывающего завода Star был заложен 25 октября 2011 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ведущая церемонии открытия нефтеперерабатывающего завода Star подробно проинформировала слушателей о значении реализуемых сегодня четырех гигантских проектов стоимостью 6,3 миллиарда долларов.

Затем был продемонстрирован видеоролик о значении проекта.

Президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев выразил признательность участвовавшим в церемонии президентам Азербайджана и Турции Ильхаму Алиеву и Реджепу Тайипу Эрдогану за поддержку, оказанную в реализации проекта. Напомнив слова великого лидера Гейдара Алиева «Азербайджано-турецкая дружба вечна и нерушима», Ровнаг Абдуллаев сообщил, что в результате инвестирования в различные проекты SOCAR стал крупнейшим инвестором Турции.

Говоря о нефтеперерабатывающем заводе Star и производимой здесь продукции, президент SOCAR отметил, что в ближайшем будущем в Petkim начнется реализация нового важного проекта. Он сказал:

- Выражаю безграничную признательность нашим президентам господину Ильхаму Алиеву и господину Реджепу Тайипу Эрдогану, являющимся архитекторами проектов, на открытие которых мы сегодня собрались, и оказавшим нам честь своим присутствием. Без поддержки, покровительства, постоянного внимания их превосходительств, их ценных рекомендаций, указывающих нам правильный путь, не было бы этого успеха.

Говоря о значении этого события, являющегося символом турецко-азербайджанской дружбы и сотрудничества, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез подчеркнул, что братство двух стран опирается на прочные узы. Указав, что при поддержке президентов Азербайджана и Турции значение наших стран в энергетической отрасли еще больше возрастает, министр энергетики и природных ресурсов отметил пользу, которую принесет нефтеперерабатывающий завод Star. Сообщив, что этот завод является одним из крупнейших предприятий в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, Фатих Донмез подчеркнул, что реализуемые проекты будут способствовать дальнейшему наращиванию мощи Азербайджана и Турции в регионе. Он сказал:

- На пути, ведущем нас к цели построения великой и сильной Турции, мы чрезвычайно рады видеть рядом с собой Азербайджан. Мы - ветви одной древней чинары, растущей из общего корня. Тень этой чинары благодаря реализуемым нами проектам сегодня простирается на многие страны - от Кавказа до Европы.

«Турция и Азербайджан вместе пишут энергетическую историю XXI века», - сказал Фатих Донмез, который передал поздравления по случаю 27-й годовщины независимости Азербайджана.

Отметив, что спустя четыре месяца после открытия проекта TANAP они собрались на открытие еще одного важного проекта, и назвав дружбу и единство Турции и Азербайджана примером для всего мира, министр казначейства и финансов Турции Берат Албайрак сказал:

- Картина, которую мы сегодня здесь наблюдаем, представляет прекрасный путь того, как избавиться от пессимизма и неопределенности, в которых пребывает мир. Мир должен брать пример с дружбы и единства между Турцией и Азербайджаном. Благодаря этой картине ясно видно, какой большой вклад в региональную и глобальную стабильность и спокойствие можно внести, если, проявляя взаимную дальновидность, в согласии, вместе идти к общим целям. Сегодня эта картина отчетливо показывает, что путь к обеспечению собственных интересов, экономической стабильности пролегает не через протекционизм и торговые войны, а через солидарность, атмосферу конкурентоспособности и тесное сотрудничество.

Председатель Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырым передал поздравления по случаю осуществления проекта, реализованного единством ума, воли и силы двух стран и, подчеркнув, что сотрудничество Турции и Азербайджана будет вечным, сказал:

- Мы гордимся этим и подобными нашими проектами, благодаря которым турецко-азербайджанские отношения станут вечными. Такие крупные стратегические проекты, как Баку-Тбилиси-Карс, Баку-Тбилиси-Джейхан, TANAP, нефтеперерабатывающий завод Star, не только укрепляют азербайджано-турецкое братство, но и вносят большой вклад в энергетическую безопасность всего Кавказа, Средней Азии и даже Европы. Желаю, чтобы нефтеперерабатывающий завод, который принесет большую выгоду экономике наших стран, был полезен нашему Измиру, Турции.

Отметив, что важнейшими составляющими турецко-азербайджанской дружбы и братства являются взаимные инвестиции, сотрудничество в области энергетики и транспорта, председатель Великого национального собрания Турции подчеркнул, что благодаря документам, подписанным великим лидером Гейдаром Алиевым, главами государств Турции и Азербайджана Реджепом Тайипом Эрдоганом и Ильхамом Алиевым, отношения между двумя странами еще более укрепились.

Сообщив, что с 1991 года между нашими странами подписано более 200 договоров, протоколов и других документов, Бинали Йылдырым сказал:

- Эти договоры, подписанные по инициативе и при поддержке покойного Президента Гейдара Алиева, уважаемого Президента Ильхама Алиева, еще на шаг приблизили наши связи к определению «Одна нация, два государства». Эти творения, представляющие большое значение для нашего региона, а также мировой экономики, являются результатом именно такого взаимопонимания двух стран.

Отметив, что церемония открытия совпала со славной годовщиной – 100-летним юбилеем создания Азербайджанской Демократической Республики, Бинали Йылдырым еще раз передал поздравления по этому случаю.

На церемонии был показан видеоролик о реализованных Азербайджаном и Турцией важных проектах.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил на церемонии:

- Уважаемый Президент Турецкой Республики, мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган.

Дорогие друзья.

Сегодня прекрасный и знаменательный день в истории турецко-азербайджанских братских связей. Мы собрались на открытие Star Rafineri. Помню, 7 лет назад мы с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом заложили в Алиаге фундамент Star и сегодня вместе отмечаем открытие этого гигантского проекта. Это еще раз показывает, что мы успешно достигаем всех поставленных перед собой целей. Еще раз говорит о том, что лидеры Турции и Азербайджана обладают твердой политической волей для реализации таких гигантских проектов. Основная причина осуществления этого проекта - турецко-азербайджанская дружба, братство.

Очень рад вновь находиться на братской турецкой земле. Должен сказать, что это уже мой третий визит в Турцию в нынешнем году. Мой дорогой брат Реджеп Тайип Эрдоган дважды в этом году посетил Азербайджан. Количество этих визитов само по себе является показателем, демонстрирующим, что турецко-азербайджанские связи сегодня находятся на самом высоком уровне. И это естественно, так как мы веками жили вместе, были рядом. Некоторые моменты истории разделили нас, но это носило временный характер. Мы и сто лет назад были вместе, и до того, и сегодня.

Должен отметить, что мы с моим дорогим братом Реджепом Тайипом Эрдоганом присутствовали на грандиозном военном параде, проведенном в прошлом месяце в Баку по случаю отмечаемой в этом году 100-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики. На военном параде турецкие и азербайджанские солдаты плечом к плечу доблестно прошагали по самой большой площади Баку – площади Азадлыг. 15 сентября 1918 года - исторический день. Именно в тот день город Баку был освобожден Кавказской исламской армией под командованием Нури паши и новосозданной Азербайджанской национальной армией от оккупации.

Образование Азербайджанской Демократической Республики явилось историческим событием, так как впервые в мусульманском мире была создана Республика. Но Баку, наш древний исторический город, находился под оккупацией. Новосозданное правительство осуществляло деятельность в городе Гянджа. В результате грандиозного похода Кавказской исламской армии под командованием Нури паши и ее военной победы Баку был освобожден от оккупантов и возвращен своему хозяину - азербайджанскому народу. Спустя несколько дней Баку был объявлен столицей Азербайджанской Демократической Республики. Это – незабываемая история, и грандиозная церемония, организованная спустя сто лет после этой даты в Баку с участием президентов Турции и Азербайджана, еще раз продемонстрировала наше единство. Она показала, что наше единство нерушимо, вечно, мы и сто лет назад были вместе, мы вместе и сегодня.

Должен также отметить, что вчера мы отметили в Азербайджане 27-ю годовщину восстановления нашей независимости. Турция была первой страной, признавшей независимость Азербайджана. Это – славная история. С того дня по сегодняшний день мы всегда вместе. Наши политические связи поднялись на самую высокую вершину. Мы проделали огромную работу в экономической сфере. И Турция, и Азербайджан являются стремительно развивающимися с экономической точки зрения странами. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить братский турецкий народ со всеми успехами, достигнутыми под лидерством моего дорогого брата Реджепа Тайипа Эрдогана. Благодаря лидерству Президента Эрдогана Турция превратилась в большую силу в мировом масштабе. Турция пользуется авторитетом во всем мире. С Турцией считаются в регионе и мире, ее позиция зачастую играет решающую роль. Это очень радует нас, так как сила Турции – наша сила. Чем сильнее будет Турция, тем сильнее будем мы. Наша сила - в единстве. Сегодня Азербайджан и Турция показывают пример братства и солидарности в мировом масштабе. Я не знаю других таких стран в мире, которые были бы привязаны друг к другу, как Турция и Азербайджан. Это – наше большое достояние. Именно на основе этих дружеских, братских чувств мы реализуем гигантские проекты.

В создание Star Rafineri Азербайджан вложил инвестиции в размере 6,3 миллиарда долларов. На очередном этапе будет вложено дополнительно 700 миллионов долларов. Это – самые крупные инвестиции, вложенные нами за рубежом, и это естественно. В то же время мы вместе реализовали другие важные проекты. Создание нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Южного газового коридора, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс – каждый из них – это гигантский проект, имеющий огромное значение не только для наших стран и народов, но и для региона, мира, Евразии. Турция и Азербайджан совместными усилиями, демонстрируя твердую политическую волю, заново чертят энергетическую и транспортную карту Евразии. Это делаем мы и под новыми картами стоят наши подписи. Мы осуществили все это совместными усилиями. Все эти проекты требуют крупных финансовых вложений. Здесь уже было отмечено, что мы вложили крупные инвестиции в экономику братских стран. Инвестиции, вложенные только в Алиага, составляют около 10 миллиардов долларов, в дальнейшем эта цифра возрастет.

Словом, сегодня на примере открытия Star Rafineri мы видим знак нашего единства, солидарности, дружбы. Уверен, что Турция и Азербайджан и дальше будут идти только по пути успехов.

Пользуясь случаем, желаю братскому турецкому народу постоянного прогресса и благосостояния. Спасибо.

Выступление

Президента Реджепа Тайипа Эрдогана:

- Мой дорогой брат Президент Ильхам Алиев.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Приветствую вас с самыми теплыми чувствами, уважением и почтением.

В начале своего выступления хочу поздравить Азербайджан с 18 октября – Днем государственной независимости. Азербайджан, который накануне распада Советского Союза – 18 октября 1991 года вновь обрел свободу, вчера отметил 27-ю годовщину независимости.

По существу сегодняшний Азербайджан является самым молодым государством наших братьев, так же, как и создание нашего последнего государства - Турецкой Республики. Примерно месяц назад мы были вместе с нашими азербайджанскими братьями по случаю мероприятий, посвященных 100-летию освобождения Баку Кавказской исламской армией. С чувством волнения и гордости мы вместе с нашими братьями наблюдали за военным парадом доблестных армий Турции и Азербайджана. В тот день турецкие воинские соединения плечом к плечу прошагали вместе с азербайджанскими братьями, так же, как в прошлом сражались вместе с ними плечом к плечу. Этот парад стал показателем сотрудничества между двумя странами, показателем того, что мы - одна нация, два государства.

Открывая сегодня нефтеперерабатывающий завод Star, мы еще на шаг продвигаем вперед наши связи, которые служат примером для всего мира. Мы продолжаем наши связи с Азербайджаном не только в масштабах политики, но и в рамках мощной экономики. Это предприятие является одним из важнейших и конкретных примеров нашей долгосрочной работы по укреплению взаимодействия в энергетическом секторе. До этого мы реализовали проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум. В июне нынешнего года мы добавили к этим стратегическим проектам, каждый из которых имеет особое значение, TANAP, который будет пользоваться влиянием в региональном и глобальном масштабе.

Благодаря нефтеперерабатывающему заводу Star, открытие которого мы сейчас отмечаем, мы наращиваем стратегический масштаб братских связей с Азербайджаном. Каждый проект, реализованный нами при лидерстве Турции и Азербайджана, усиливает возможности наших стран превратиться в региональную силу. Уверен, что сегодня, когда мир сотрясают торговые войны и кризисы, проекты, которые мы открываем один за другим, приближают наши страны к своим целям по отдельности, а также к общим целям. Прежде всего, инвестиции на сумму 6,3 миллиарда долларов – нефтеперерабатывающий завод Star. Кроме того, контейнерный порт, а также нефтехимические предприятия, открытием которых мы предприняли первый шаг, - если посчитать все это, то речь идет об инвестициях на сумму около 10 миллиардов долларов.

Уважаемые гости, благодаря Государственной нефтяной компании Азербайджана – SOCAR, реализовавшей с 2008 года в нашей стране важные проекты в энергетическом секторе, Турция получила нефтеперерабатывающий завод Star, в который вложены вышеуказанные инвестиции. Нефтеперерабатывающий завод Star, на строительство которого были направлены самые крупные за последние 30 лет инвестиции, вложенные в реальный сектор, являясь одним из крупнейших нефтяных предприятий в Европе, регионах Ближнего Востока и Северной Африки, иншаллах, будет успешно функционировать.

Особенность данного предприятия еще и в том, что оно является первым проектом нашей страны, обладающим «Документом поощрения стратегических инвестиций». Кроме того, при таких инвестициях перед нами стоит задача оказывать им особую поддержку. А поддержка состоит в том, что отныне все процедуры будут осуществляться в министерстве с использованием этого механизма поощрения. Одновременно данный нефтеперерабатывающий завод является крупнейшим энергетическим проектом Турции. В этом плане преследуется цель ежегодно экономить на импорте нефтепродуктов 1,5 миллиарда долларов, сократить зависимость от поставок нефтепродуктов извне. На заводе, способном перерабатывать ежедневно 214 тысяч баррелей, а ежегодно – 10 миллионов тонн сырой нефти и хранить 1,6 миллиона кубометров ресурсов, будут производиться такие нефтепродукты, как дизельное топливо, нафта, авиационный бензин и LPG.

На предприятии, имеющем большое значение и с точки зрения занятости, будут работать 1100 человек. Таким образом, завод, принося большую пользу экономике Турции и Азербайджана, также повысит благосостояние населения Эгейского региона.

Мы, как одна нация, два государства, наряду с собственными странами, стремимся к безопасности, стабильности, благосостоянию и богатству всех народов и регионов. От всей души хотели бы, чтобы все страны в регионе могли видеть эту искренность. Мы сожалеем о выдвинутых в одностороннем порядке и обреченных на неудачу различных инициативах, связанных с углеводородными ресурсами в восточной части Средиземного моря. Такое положение свидетельствует о том, что в нашем регионе все еще имеются силы, не желающие отказываться от политики использования нестабильности и напряженности. Турция и впредь будет в самой жесткой форме отвечать на подобные попытки, как отсюда, так и в дипломатической сфере. Все стороны увидят, что любая инициатива, не учитывающая интересов нашей страны и интересов наших братьев, не имеет шанса на успех. Хочу еще раз заявить отсюда, что мы открыты для любого предложения, нацеленного на дружбу, солидарность, взаимную выгоду. Предприятие, открытие которого мы сейчас отмечаем, является прекрасным примером именно такого выгодного сотрудничества. Призываем всех к этому сотрудничеству.

Уважаемые гости, сегодня уже все согласны с тем, что Турция и Азербайджан являются основными акторами безопасности и стабильности в нашем регионе. Ни один проект, к которому не присоединились, с которым не согласны и который не поддерживают эти две страны, не может достичь цели. Наряду с этим, неприемлемо, что 20 процентов азербайджанских земель уже четверть века остаются под оккупацией. Международная общественность не может далее оставаться безучастной к инициативам, выдвинутым нашей страной и Азербайджаном для урегулирования данного конфликта. Такое равнодушие организаций во главе с ООН, созданных для решения региональных и глобальных проблем, может их самих привести к гибели. Международная структура, пустая по содержанию и далекая от справедливости, не может сохранить доверия в глазах ни одного общества или человека. Мы ждем, когда международная общественность скажет «Стоп!» несправедливости в мире во главе с карабахским вопросом. Если правила обеспечения стабильности, спокойствия, благосостояния не будут применяться ко всем государствам без исключения, то никто не сможет с уверенностью смотреть в будущее. Турция и Азербайджан в любой ситуации и в любых условиях будут продолжать совместную борьбу за ценности, в которые мы верим. С благословения Всевышнего мы добьемся успеха в нашей священной борьбе.

С этими чувствами хочу еще раз выразить большую гордость и удовлетворение в связи с участием вместе с моим уважаемым братом Алиевым в открытии нефтеперерабатывающего завода Star. Пусть этот нефтеперерабатывающий завод принесет пользу нашим странам, народам и региону. Выражаю всем, кто принимал участие в реализации данного проекта в нашей стране, во главе с моим дорогим братом Ильхамом Алиевым особую признательность, передаю вам свое уважение и почтение. Спасибо.

Х Х Х

Главы государств ввели завод в действие.

Затем было сделано совместное фото.

Далее президенты ознакомились со зданием главного офиса «Алиага-SOCAR».

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган были проинформированы о созданных здесь условиях. Здание офиса оснащено самым современным оборудованием. Здесь применены последние новшества ИКТ.

В здании офиса было сделано фото на память.

Затем Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ознакомились с музеем головного офиса.

Здесь представлена обширная информация о строительстве нефтеперерабатывающего завода «Стар» и работе, проделанной в этих рамках, вкладе предприятия в экономику Азербайджана и Турции. Кроме того, подробно говорится о деятельности SOCAR и реализуемых в Турции проектах этой компании.

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