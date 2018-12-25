Президент Ильхам Алиев: Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности любым путем – наше суверенное право

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не отступит от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности любым путем – наше суверенное право.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в понедельник, выступая на церемонии сдачи в эксплуатацию нового жилого комплекса, построенного для семей вынужденных переселенцев на территории Абшеронского района.

«Дорогие друзья, сегодня предпринимается очередной важный шаг в деле решения проблем вынужденных переселенцев. Мы вместе отмечаем сдачу в эксплуатацию нового городка, состоящего из тысячи квартир. Сердечно поздравляю вас по этому случаю.

Прекрасный городок, он расположен на большой территории. Здесь построено более двадцати многоэтажных жилых зданий. Детский сад, медицинский пункт, общинный центр, замечательная школа на 800 учащихся, то есть здесь имеются все возможности, все условия для нормальной жизни. Сдача в эксплуатацию этого городка еще раз показывает, что проблемы беженцев постоянно находятся в центре внимания. Это - для нас приоритетный вопрос», - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в последние годы предприняты очень большие шаги в деле решения проблем вынужденных переселенцев. «Около трехсот тысяч переселенцев были обеспечены новыми квартирами, индивидуальными домами. Государство израсходовало на эти цели огромные средства, и это естественно. Потому что я всегда говорил, что проблемы вынужденных переселенцев находятся на первом плане среди социальных вопросов.

В нынешнем году в этом направлении проделана огромная работа. В этом году были построены и переданы в пользование индивидуальные дома, квартиры для 5800 семей переселенцев. Уже начался процесс размещения переселенцев в этих домах и квартирах. Это – рекордный показатель. Ежегодно мы обеспечиваем домами и квартирами тысячи семей переселенцев. Еще раз хочу сказать, что в нынешнем году это нашло решение на самом высоком уровне. Наша задача заключается в том, чтобы все семьи переселенцев были обеспечены нормальными условиями. В этом направлении проводится большая работа, как в Баку, Абшеронском районе, Сумгайыте, так и в других наших городах и районах. В последние годы было построено и сдано более ста городков для переселенцев. Однако правда и то, что у нас все еще есть переселенцы, живущие в тяжелом положении. Их проблемы также будут решены. В настоящее время Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев продолжает работу в этом направлении, уточняются списки, идет подготовка к работе, которая будет проделана в следующем году. В государственных расходах на следующий год для решения проблем переселенцев предусмотрены достаточно крупные средства», - сказал Президент Азербайджана.

«Должен также отметить, что в этом году в то же время произошло новшество в решении бытовых проблем переселенцев. Оно заключается в том, что частный сектор начал строительство квартир для переселенцев. Наглядным примером тому служит открытие в нынешнем году городка переселенцев «Гобу Парк». Там тоже построены новые здания, дома для более тысячи семей, создана вся инфраструктура. Этот проект был обеспечен, построен и профинансирован частным сектором.

Это дает основание сказать, что растет и социальная ответственность бизнеса. Надеюсь, что в предстоящие годы наши крупные бизнес-структуры помогут переселенцам в этих делах. Конечно, основную работу государство взяло на себя. В последние годы на решение проблем переселенцев, повышение их занятости были израсходованы миллиарды манатов. Однако состоятельные компании, конечно, должны сказать свое слово в этом деле, и мы видим это. Надеюсь, что бизнес-структуры скажут свое слово в этом вопросе и в следующем году», - добавил глава государства.

«В нынешнем году в нескольких местах возведены новые городки для переселенцев. Среди них хотелось бы особо отметить два проекта. В текущем году завершился второй этап работ в поселке Джоджуг Марджанлы. Как вам известно, в прошлом году с моим участием в Джоджуг Марджанлы состоялось открытие поселка переселенцев. В то время мы отметили открытие 50 домов. Была поставлена задача увеличить количество домов. В этом году было обеспечено строительство еще 100 домов. Конечно, это – историческое событие, так как после длительного перерыва в Джоджуг Марджанлы снова возрождается жизнь, граждане живут, строят, созидают на родной земле. Как вам известно, там создана вся инфраструктура, построены дороги, линии электропередачи, школа, аналог разрушенной армянами Шушинской мечети. Созданы прекрасные условия и для бизнеса. В настоящее время поселок, состоящий из 150 домов, стал символом нашей воли. Существование, реконструкция этого поселка свидетельствуют о том, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Все переселенцы живут одной мечтой, одной целью – как можно скорее вернуться к родным очагам. Мы видим это на примере поселка Джоджуг Марджанлы. Потому что жители Джоджуг Марджанлы, на протяжении многих лет проживавшие в других местах, как только появилась возможность, конечно, вернулись в родное село. В Джоджуг Марджанлы с большой охотой вернулись даже дети и подростки, не видевшие этого села, они строят там, на родной земле свою жизнь.

Другим проектом является городок, построенный в поселке Шихарх Тертерского района. Он состоит примерно из 1200 квартир. Построены многоэтажные здания. Значение данного проекта заключается в том, что на оккупированных в свое время и освобожденных от оккупации землях построен такой большой красивый поселок. Конечно, сдача любого городка переселенцев является важным событием и радует нас и переселенцев. Однако мне хочется особо отметить эти два проекта, так как мы создали эти замечательные городки именно на землях, освобожденных от оккупантов. Это еще раз показывает, что после освобождения наших земель от оккупации мы восстановим все разрушенные армянами наши города и районы, села. У нас хватит для этого и сил, и воли. Еще раз хочу сказать, что наша политика заключается в оказании поддержки решению проблем вынужденных переселенцев. Уверен, что после освобождения всех земель, которые сегодня все еще находятся под оккупацией, на этих землях вновь будут построены прекрасные города, села. Азербайджанский народ не смирится с оккупацией», - отметил Президент Ильхам Алиев.

«Захватническая политика Армении поставила их в тяжелое положение. Сегодня это видит весь мир, происходящие в регионе события также подтверждают это. В Армении пал криминальный режим, узурпировавший власть на протяжении многих лет – в течение двадцати лет. Главной причиной этого является их захватническая политика. Потому что мы поставили перед собой задачу: этот криминальный режим должен пасть и добились этого. Мы добились этого, использовав все средства. Я неоднократно говорил, сегодня хочу сказать еще раз: в том, что режим криминальной, коррумпированной хунты пал, есть и наша доля. Пока наши земли находятся под оккупацией, в первую очередь, мы держим и будем держать их в изоляции. С другой стороны, для экономики Армении нет никаких основ. Мы изолировали их от всех региональных проектов, и этот процесс продолжается. Экономическое положение в Армении очень тяжелое, и основная причина произошедших там в этом году событий – нищета, бедность, несправедливость и произвол. Армения находится в очень тяжелом положении в демографическом плане. По имеющимся у нас данным, в результате оккупационной политики из страны выехали, навсегда ее покинули, по меньшей мере, более миллиона граждан.

Надеюсь, что армянское общество и новое руководство Армении поймут, что какое-либо экономическое развитие в Армении возможно только после нормализации отношений с Азербайджаном. Нормализация зависит от освобождения наших земель, это – главное условие», - сказал Президент Ильхам Алиев.

«А мы наращиваем нашу силу и мощь. Должен также отметить, что важную роль в падении криминального режима Армении сыграли и наши военные победы. В особенности, в результате апрельских боев и других наших последующих успешных операций созданный прежним руководством Армении миф о своей армии был развеян в пух и прах. Азербайджанская армия, азербайджанский солдат показали, что мы побеждаем и на поле боя. Наши военные победы сыграли особую роль в падении криминального режима Армении.

Мы вступаем в 2019 год и надеемся, что этот год может стать важным для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Но посмотрим, как будут развиваться события. Наша принципиальная позиция остается неизменной. Территориальная целостность нашей страны безоговорочно должна быть обеспечена, восстановлена, оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с наших земель. Этого требуют справедливость, история, требует международное право. То, что я говорю, нашло отражение в резолюциях Совета Безопасности ООН: оккупационные силы безоговорочно должны быть выведены с захваченных земель. Конечно, мы активизируем наши усилия в этом направлении в международной плоскости. На переговорах, проведенных мною в этом году с главами государств и правительств многих стран на основе двусторонних контактов, и в подписанных документах проявлено уважение к территориальной целостности, суверенитету нашей страны и выражено требование урегулировать конфликт на основе данных принципов. В то же время в подписанном с Европейским Союзом документе содержатся очень серьезные заявления о территориальной целостности, суверенитете, неприкосновенности границ нашей страны. То есть, нашу позицию поддерживают как исторические, так и правовые основания. Конечно, сегодня Армения и Азербайджан – это страны, которые находятся в разных категориях в экономическом и военном отношении. В то же время происходящие в регионе процессы, укрепление наших отношений с соседними странами меняют ситуацию в регионе в нашу пользу. То есть, все эти факторы позволяют говорить о том, что в 2019 году будут предприняты определенные шаги, связанные с конфликтом. Пока еще рано о чем-то говорить, но совершенно ясно одно: мы не отступим от своей принципиальной позиции, восстановление территориальной целостности любым путем – наше суверенное право. Нагорный Карабах и прилегающие к нему другие оккупированные земли – это наши исконные, исторические земли, так это сегодня, так будет и завтра. Просто в начале 1990-х годов в результате нерадивой и предательской деятельности тандема НФА-Мусават, захватившего в то время власть в Азербайджане, наши земли оказались под оккупацией. Мы используем все возможности для решения этого вопроса. Растущее могущество нашей страны приближает тот день, когда такие прекрасные городки будут построены на землях, которые сегодня находятся под оккупацией», - добавил Президент Азербайджана.

«Это – временное место жительства для вас. Конечно, создать здесь хорошие условия – наш долг. Я знаю, что граждане, которые будут здесь жить, жили в очень тяжелых условиях. Сегодня здесь созданы прекрасные условия. Но все же это – временное место жительства, настанет день, когда такие прекрасные городки откроются на землях, которые сегодня находятся под оккупацией.

Хочу поздравить вас с этим прекрасным событием. Поздравляю вас с наступающим новогодним праздником, Днем солидарности азербайджанцев мира. Спасибо», - подытожил глава государства.

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