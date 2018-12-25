Реджеп Тайип Эрдоган: Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан с каждым днем все больше сближаются и связи между двумя странами укрепляются.

Об этом говорится в поздравительном письме Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, адресованном Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

"С самыми искренними чувствами и пожеланиями от имени моего народа и правительства и от себя лично поздравляю Ваше превосходительство с днем рождения. С удовлетворением наблюдаю, с одной стороны, укрепление наших братских связей, черпающих силу в общем языке, истории и культуре, а с другой, - развитие и усиление с каждым днем Азербайджанской Республики под Вашим решительным руководством. Каждый прошедший день еще больше сближает Турецкую Республику и Азербайджанскую Республику и укрепляет наши связи. Хочу отметить, что считаю крайне важной роль дальновидного лидерства и важных вкладов Вашего превосходительства в реализации таких крупных проектов, как TANAP и нефтеперерабатывающий завод "Star", являющихся символами наших связей, которые достигли более высокого уровня, чем стратегическое партнерство в этом году, когда мы отмечаем 100-летнюю годовщину Азербайджанской Демократической Республики, Вооруженных сил Азербайджана, Милли Меджлиса Азербайджана и Кавказской исламской армии. Желаю Вашему превосходительству здоровья и счастья, а дружественному и братскому народу Азербайджана – мира, благополучия и процветания", - говорится в поздравлении.

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