Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с условиями после реконструкции в парке отдыха в жилом массиве Ени Ясамал (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева в среду ознакомились с условиями, созданными после реконструкции в парке отдыха, расположенном на улице Мухаммеда Хиябани в жилом массиве Ени Ясамал Ясамальского района.

Глава Исполнительной власти Ясамальского района Азиз Азизов рассказал о проделанной в парке работе по реконструкции и благоустройству.

Было отмечено, что парк отдыха реконструирован на современном уровне. На территории площадью 1,7 гектара осуществлена работа по благоустройству, на площади 9 тысяч квадратных метров проведено озеленение. В парке сооружены системы орошения и освещения, созданы прогулочные площадки, установлены скамейки, протянуто декоративное ограждение. В этом уголке отдыха построены дом чая, кафе, дом молодежи, интернет-клуб, дом для престарелых. Здесь также созданы спортивные и детские развлекательные сооружения и фонтан.

В последнее время по поручению Президента Ильхама Алиева в Баку капитально реконструируются парки и аллеи, создаются новые уголки отдыха. Это является частью целенаправленной работы по превращению нашей столицы в один из самых красивых городов мира. Новый парк придает еще большую красоту облику города Баку.

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