Три азербайджанских депутата получили новые должности

БАКУ /Trend/ - Три депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана получили новые должности, сообщает в пятницу Trend.

Вопрос об этом отражен в изменениях к решению парламента «Об избрании руководителей межпарламентских рабочих групп Милли Меджлиса Азербайджана».

Так, на должность руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Франция была предложена кандидатура Джаваншира Фейзиева, руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Германия – Ханлара Фатиева, руководителя рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Чехия – Сахибы Гафаровой.

Изменения были вынесены на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании и приняты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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