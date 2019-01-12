Президент Ильхам Алиев: Азербайджан доказал миру правильность проводимой им политики (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 11 января 21:10)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан доказал миру правильность проводимой им политики.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу во вступительной речи на заседании Кабмина, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

“Как вам известно, в минувшем году в Армении произошли большие перемены. Режим криминальной хунты, незаконно узурпировавший власть на протяжении двадцати лет, пал. И это естественно. Это - логический, горький конец криминального режима. Важную роль в данном вопросе, конечно, играет и захватническая политика Армении. Потому что именно из-за этой политики мы изолировали Армению от всех региональных проектов. Из-за этой оккупационной политики экономика Армении, можно сказать, развалилась. Армения переживает глубочайший демографический кризис, широкий размах получил процесс депопуляции, то есть, сокращения населения. Азербайджан доказал миру правильность проводимой им политики. Я никогда не скрывал этой политики и с различных трибун открыто заявлял, что мы используем и будем использовать все средства для изоляции Армении. До тех пор, пока наши земли не будут освобождены. Эта политика дала результаты, криминальный режим пал, и в Армении возникла новая ситуация”, - сказал глава государства.

Президент Азербайджана подчеркнул, что Азербайджан неоднократно говорил, что в Армении на протяжении двадцати лет господствует режим криминальной, кровожадной хунты.

“Но, к сожалению, некоторые международные организации закрывают на это глаза. Теперь спрашивается, как получается, что международные организации дают положительные оценки президентским и парламентским выборам, проведенным в последние годы в Армении с крупномасштабной фальсификацией. Ведь последние парламентские выборы показали, что группа людей, незаконно захватившая власть, не смогла набрать и пяти процентов голосов. Это признают все. Но почему деятельность криминального режима, приписывавшего себе в предыдущие годы более 50 процентов голосов, не стала объектом осуждения?! Почему Совет Европы, Европейский парламент и другие международные организации, разглагольствующие о демократии, справедливости, закрывали глаза на эту позорную картину?! Разве они не знали, что все выборы в Армении сфальсифицированы? Не знали, что армянский народ ненавидит криминальный режим? Прекрасно знали, но закрывали глаза. Почему? Из-за двойных стандартов. Для чего? Вполне вероятно, что здесь были другие вопросы, связанные с корыстными целями. Ни для кого не секрет, что Армения задействовала “коньячную дипломатию” на международной арене и подкупила многих политиков. В прежние годы фактор взятки находился на первом месте во внешней политике Армении”, - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что этот вопрос должен быть очень серьезно расследован соответствующими международными органами, и “политики”, на протяжении двадцати лет поддерживавшие криминальный режим, закрывавшие глаза на его преступления, получавшие от него ордена и медали, должны быть привлечены к ответственности.

“Наше требование заключается именно в этом. Если этого не произойдет, значит ничего не меняется. Если этого не будет, значит нынешние нелепые заявления некоторых международных организаций о справедливости и правах человека так и останутся нелепыми заявлениями. Если международные организации, поддерживавшие режим Саргсяна, его деяния, и закрывавшие на них глаза, хотят смыть свой грех, то должны признать, что в течение 20 лет находились в сговоре с преступниками, и, таким образом, в этих преступлениях есть и их рука, и их доля. Я неоднократно говорил, что Арменией управляет криминальный режим. Сегодня об этом говорит армянский народ. Их бывшие руководители – преступники, это доказано. Их герои – трусы, их генералы – воры. Такова нынешняя ситуация в Армении. Если в течение 20 лет страной, которая всего 27 лет назад обрела независимость, руководили преступники, то составить представление об этой стране не так уж и сложно. Я не раз говорил, еще раз хочу сказать, что есть один путь вывода Армении из этого тяжелого кризиса – нормализация отношений с Азербайджаном. Мы готовы к этому. Но для достижения этого, конечно, есть одно условие – вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных земель”, - сказал глава государства.

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