Президент Ильхам Алиев выделил финансовую помощь частным общереспубликанским телерадиовещателям

17 января 2019 18:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение об оказании единовременной финансовой помощи частным общереспубликанским телерадиовещателям.

Согласно распоряжению, в целях оказания дополнительной поддержки в осуществлении частными общереспубликанскими телерадиовещателями вещания посредством спутника Azerspace-1 и других средств, из резервного фонда Президента, предусмотренного в госбюджете на 2019 год, Национальному совету по телевидению и радио будет выделено три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить выделение в полном объеме средств, предусмотренных в распоряжении.

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