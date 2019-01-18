Президент Ильхам Алиев подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления минтруда (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ о мерах по совершенствованию структуры и управления министерства труда и социальной защиты населения.

Согласно указу, Кабинету министров поручено в течение одного месяца обеспечить создание единой структуры на основе учреждений социального обслуживания - «Реабилитационный центр для несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностями зрения», «Учреждение реабилитации и социального убежища для бездомных, одиноких и несовершеннолетних лиц, находящихся в социально опасном положении» и «Социальное убежище для лиц старше 18 лет без определенного места жительства» и проинформировать об этом Президента Азербайджана; в течение трех месяцев подготовить предложения по приведению актов Президента Азербайджана в соответствие с указом и представить главе государства; в течение трех месяцев обеспечить приведение нормативно-правовых актов Кабмина в соответствие с этим указом и проинформировать Президента Азербайджана; проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с этим указом и в течение пяти месяцев проинформировать главу государства об исполнении; решить другие вопросы, вытекающие из указа.

Министерству труда и социальной защиты населения поручено принять меры по назначению на соответствующие должности в единой структуре работников обслуживания перечисленных выше учреждений; в течение одного месяца принять меры по ликвидации Научно-исследовательского и учебного центра по труду и социальным проблемам министерства; в течение одного месяца проинформировать Президента Азербайджана о результатах мероприятий, предусмотренных этим указом.

Министерству юстиции поручено привести в соответствие с указом нормативно-правовые акты центральных органов исполнительной власти и акты нормативного характера и проинформировать Кабинет министров.

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