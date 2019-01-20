Сторонники Али Керимли вступили на Аллее Шехидов в противостояние с полицией - 20 человек задержаны

20 января 2019 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в День всенародной скорби - руководители и активисты так называемого "Национального совета", грубо нарушив существующие правила на Аллее Шехидов, устроили противостояние с представителями правоохранительных органов, обеспечивающих общественный порядок и дисциплину, сообщает Trend.

Полиция согласно требованиям и в целях обеспечения безопасности граждан, участвующих в церемонии почтения памяти шехидов, и дисциплины определила норму пропуска на Аллею Шехидов и пропускала граждан по группам.

Сотрудники государственных структур, отдельных организаций и предприятий, которые с раннего утра посещают Аллею Шехидов также проходят именно в соответствии с этими правилами.

Али Керимли, который пришел на Аллею Шехидов в 15:00 вместе со своими сторонниками сказал, что они не будут следовать правилам пропуска, а его сторонники, прорвавшись через кордон, вступили в противостояние с полицией.

В результате примерно 20 человек, не соблюдавших законные требования полиции и нарушивших общественный порядок, были задержаны.

Напомним, что во время митинга 19 января на стадионе «Махсул» Али Керимли призвал своих сторонников прийти 20 января в 15:00 на Аллею Шехидов.

По полученной из МВД информации, 15 из 20 задержанных были арестованы решением суда.

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