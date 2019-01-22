Президент ПА ОБСЕ приветствует прекращение уголовного дела в отношении Мехмана Гусейнова

22 января 2019 20:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели приветствует, что Генеральная прокуратура Азербайджана прекратила уголовное дело против блогера Мехмана Гусейнова.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ОБСЕ.

«Я рад, что новые обвинения против Гусейнова были сняты и что он может с нетерпением ожидать даты своего освобождения в начале марта. Когда я чуть менее года назад посетил Гусейнова и ознакомился с условиями его содержания в тюрьме, я выразил надежду, что он скоро будет освобожден. Поэтому выдвижение новых обвинений против него в декабре стало поводом для глубокой обеспокоенности, и я рад, что эти уголовные дела были прекращены. Я внимательно следил за его делом и регулярно поднимал этот вопрос в беседах с коллегами в парламенте и властями Азербайджана. И я рад, что лично Президент Азербайджана уделил этому делу внимание», - отмечает Церетели.

Он добавил, что в Азербайджане должны продолжаться демократические реформы, особенно в отношении свободы СМИ и создания условий для максимального увеличения вклада гражданского общества.

Отметим, что по рекомендации Президента Азербайджана Ильхама Алиева уголовное дело в отношении Мехмана Гусейнова прекращено.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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