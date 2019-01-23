Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме способствует привлечению новых инвестиций - академик

23 января 2019 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан стал одним из самых надежных участников Всемирного экономического форума, который проводится в Давосе, и традиционное участие страны в этом форуме очень символично.

Об этом в среду сказала Trend директор Института востоковедения имени академика Зии Буниятова Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), депутат Милли Мелдиса (парламента), академик Гевхар Бахшалиева.

Депутат отметила, что участие главы государства в Давосском форуме не только укрепляет имидж Азербайджана на международной арене, но и служит созданию новых возможностей для сотрудничества, развития экономики, привлечения новых инвестиций.

Бахшалиева отметила, что в рамках ежегодного форума Президент Ильхам Алиев проводит важные встречи с главами различных государств и руководителями крупных компаний.

«Не стал исключением и нынешний форум. Давосские встречи главы государства, на которых обсуждаются вопросы экономического сотрудничества, каждый год проходят успешно. Бесспорно, встречи с главами крупных компаний открывают новые возможности для страны, для привлечения этих компаний к важным проектам Азербайджана, позволяют обсуждать другие важные вопросы», - сказала депутат.

Директор института добавила, что растет также интерес к Азербайджану и международных средств информации, которые каждый год освещают этот форум, они стараются получить больше информации о стране.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев в рамках своего рабочего визита в Швейцарию с 21 января встретился в Давосе с президентом Всемирного экономического форума Борге Бренде, президентом компании Visa Райаном МакИнерни, генеральным исполнительным директором группы BP Робертом Дадли, исполнительным вице-президентом компании и руководителем по продажам компании CISCO Джерри Эллиоттом, генеральным исполнительным директором компании SAP SE Биллом Макдермотом, генеральным исполнительным директором Всемирного банка Кристалиной Георгиевой, президентом российской компании «Лукойл» Вагитом Алекперовым, генеральным исполнительным директором компании Total Патриком Пуянне и руководителями других ведущих компаний.

Также Президент Азербайджана дал интервью российскому телеканалу «Россия 1» и китайском телеканалу CGTN.

Глава государства 22 января в Давосе в рамках Всемирного экономического форума принял участие в сессии на тему «Развитие инициативы «Один пояс, один путь»: взгляд Китая на триллион долларов».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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