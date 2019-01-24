Всемирный экономический форум высоко ценит роль Азербайджана в развитии региона - эксперт

24 января 2019 13:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Значение, которое придается Азербайджану на международном уровне, является результатом успешной внутренней и внешней политики страны. Об этом, как передает Trend, сказал член Политического совета партии "Ени Азербайджан", главный редактор газеты "Ики сахил" (İki sahil) Вугар Рагимзаде

Азербайджан, известный как инициатор проектов, нацеленных на мир и безопасность в регионе и мире, создал новую, совершенно иную модель развития, сказал Рагимзаде.

«Проводимые в стране важные реформы, работа в направлении создания гибких механизмов управления – главные элементы этой модели развития. Азербайджан тесно сотрудничает с европейскими странами, а также с международными организациями. В связи с этим стоит особо подчеркнуть рабочий визит Президента Ильхама Алиева для участия на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе», - сказал главред газеты.

Рагимзаде отметил, что в рамках визита в Давосе прошла встреча Президента Азербайджана с главой Всемирного экономического форума, что говорит о высоком уровне отношений между организацией и страной. Во время встречи глава Форума Бёрге Бренде, в частности, отметил, что экономическое сотрудничество Азербайджана с соседними странами и государствами региона играет значительную роль в развитии региона в целом, и Всемирный экономический форум высоко ценит эту роль.

Также состоялись встречи с руководителями авторитетных мировых компаний, и проведенные обсуждения открывают возможности для установления нового сотрудничества, сказал эксперт.

«Сегодня Азербайджан является достаточно привлекательной для иностранных компаний страной с точки зрения вложения инвестиций. Неслучайно, что в Азербайджане действуют сотни компаний, представляющие многие зарубежные страны. Пользуясь благоприятными условиями в стране для ведения бизнеса они принимают участие в долгосрочных и перспективных проектах. Несомненно, что встречи Президента Азербайджана в рамках Форума с руководящими лицами BP, Microsoft, Total, "Лукойл" и других компаний, с генеральным исполнительным директором Всемирного банка также имеют значение с точки зрения еще больше укрепления существующих связей, обсуждения новых возможностей», - добавил Рагимзаде.

По его словам, среди встреч на Форуме следует подчеркнуть и неформальную встречу Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Президент Азербайджана во всех своих выступлениях, на международных трибунах заявляет о том, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, и Армения незамедлительно должна уйти с наших земель. Позиция Азербайджана категорична и неизменна», - сказал Рагимзаде.

Рагимзаде считает, что руководство захватнической Армении осознало то, что другого выхода у него, кроме освобождения земель, нет.

«В связи с этим неформальная встреча Президента Азербайджана с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта говорят о наличии положительных тенденций, и позволяют смотреть в будущее с оптимизмом», - сказал главный редактор газеты.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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