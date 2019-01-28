Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с семьями шехидов (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева в понедельник встретились в Президентском дворце с семьями шехидов.

Выразив глубокое уважение к представителям семей шехидов, Президент Ильхам Алиев пожелал упокоения душ погибших. Он отметил, что, погибнув за землю, за Родину, они вознеслись на вершину шехидства. Подчеркнув, что в начале 1990 годов в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта тысячи людей погибли, более одного миллиона людей стали вынужденными переселенцами, глава государства сообщил, что в тот период из-за безвластия часть наших земель была оккупирована.

Отметив, что сегодня благодаря сильному военному потенциалу Азербайджана, его авторитету, растущим возможностям в мире наши позиции в переговорном процессе достаточно усилились, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что восстановление территориальной целостности нашей страны – самый важный вопрос, и принятые в связи с конфликтом многочисленные резолюции обеспечили международную поддержку территориальной целостности нашей страны.

«Азербайджанский народ и Азербайджанское государство никогда не смирятся с этой оккупацией», - сказал глава государства, отметив, что в последние годы проделана большая работа в области строительства армии, люди, пострадавшие в результате войны, окружены заботой.

Подчеркнув, что в последние годы для вынужденных переселенцев было построено более 100 поселков, людям из этой категории предоставлены новые квартиры, и этот процесс будет продолжаться и в нынешнем году, Президент Ильхам Алиев сказал, что семьи шехидов также были обеспечены квартирами и легковыми автомобилями.

Отметив, что в прошлом году после избрания президентом первый его указ был связан с усилением социальной защиты семей шехидов, глава государства заметил, что этим документом предусматривалось предоставить около 10 тысячам семей шехидов единовременную выплату в размере 11 тысяч манатов. Он добавил, что процесс выплаты уже начался, и более трех тысяч семей шехидов получили эти средства.

Глава государства сказал, что были проведены исследования, связанные с семьями, получившими в свое время пособие. Учитывая, что полученное ими пособие не соответствует сегодняшнему курсу, им подписан новый указ, согласно которому число граждан, которые получат 11 тысяч манатов, увеличено.

Затем глава государства вручил наследникам шехидов-военнослужащих пластиковые карты для получения единовременной выплаты.

Выступившие далее мать шехида Ибадат Алиева, отец шехида Ширван Нусратов, супруга шехида Верзияр Алиева и наследник шехида Севиндж Гулузаде выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой за внимание и заботу о них.

Отметив, что служение народу является для него большой гордостью, глава государства подчеркнул, что сегодня наша страна стремительно развивается, в результате успешной экономической политики в Азербайджане реализуются крупные социальные проекты. Он отметил, что основная цель - улучшение социального положения граждан.

Говоря об осуществляемых в этом направлении программах, Президент Ильхам Алиев сказал, что также усиливается военный потенциал нашей страны, на эти цели выделяются большие средства, два военных парада, состоявшихся в Баку в минувшем году, еще раз продемонстрировали могущество нашей страны.

Глава государства подчеркнул, что Джоджуг Марджанлы является символом нашей несокрушимой воли, его восстановление стало возможным в результате военной победы.

«Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан - это сильное государство, наша страна имеет мощную армию, и наш народ никогда не смирится с оккупацией», - сказал Президент Ильхам Алиев, поблагодарив семьи шехидов за то, что они вырастили для страны таких прекрасных сыновей. Он отметил, что наш народ гордится шехидами, они вечно будут жить в наших сердцах.

В заключение было сделано фото на память.

Отметим, что внимание и забота о семьях шехидов – одно из важных направлений политического курса Президента Ильхама Алиева. До сих пор этой категории граждан были предоставлены 6654 квартиры, 6144 легковых автомобиля, а в прошлом году - 626 квартир. В этом году этим гражданам планируется предоставить как минимум 800 квартир. Размер президентской пенсии, выплачиваемой семьям шехидов и инвалидам войны, Национальным героям, за минувший период регулярно повышался, было обеспечено предоставление ежемесячных социальных пособий детям этой категории людей.

Таким образом, социальная защита семей шехидов с каждым годом улучшалась, меры, осуществляемые главой государства в этой области, всегда с большим одобрением и удовлетворением воспринимались общественностью. К таким мерам относится и первый указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после победы на состоявшихся в 2018 году президентских выборах. Этот указ, предусматривающий предоставление единовременной выплаты семьям шехидов, являясь важнейшей мерой в улучшении их социальной защиты, должен восприниматься как один из самых гуманных шагов, служащих дальнейшему повышению благосостояния граждан страны.

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