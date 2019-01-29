Президент Ильхам Алиев: Азербайджан смог добиться максимального результата в дипломатической плоскости по урегулированию нагорно-карабахского конфликта (версия 2)

29 января 2019 00:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан смог добиться максимального результата в дипломатической плоскости по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце.

Глава государства отметил, что урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является для нас самой главной задачей.

"Восстановление территориальной целостности нашей страны – самый важный вопрос. Мы смогли добиться максимального результата в дипломатической плоскости. Сегодня весь мир заявляет, что этот конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности нашей страны. Многочисленные резолюции, постановления, подписанные в двустороннем формате договоры, декларации выражают поддержку территориальной целостности нашей страны. Ведущие международные организации мира – ООН, ее Совет Безопасности, Движение неприсоединения, ОБСЕ, Организация исламского сотрудничества и другие требуют урегулирования этого конфликта в рамках территориальной целостности нашей страны. То есть, мы используем все средства для решения вопроса, освобождения наших земель от оккупантов.

Следует также знать, что сегодня силовой фактор в мире вышел на передний план. До сегодняшнего дня мы проделали большую работу в области армейского строительства. Как я уже отметил, мы продемонстрировали свою мощь и на поле боя. Мы показали всему миру, что азербайджанский народ и Азербайджанское государство никогда не смирятся с этой оккупацией", - сказал Президент Азербайджана.

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