Президент Ильхам Алиев повысил пенсии для семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о повышении президентской пенсии для семей шехидов.
Согласно распоряжению, в целях усиления социальной защиты семей шехидов и повышения государственной заботы о них, ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджана для семей шехидов с первого февраля 2019 года составит 300 манатов.
Слова "242 (двести сорок два)" в указе Президента Азербайджана "Об учреждении президентской пенсии для семей шехидов" меняются на "300 (триста)".
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.
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