Президент Ильхам Алиев повысил пенсии для семей шехидов

30 января 2019 19:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал указ о повышении президентской пенсии для семей шехидов.

Согласно распоряжению, в целях усиления социальной защиты семей шехидов и повышения государственной заботы о них, ежемесячный размер пенсии Президента Азербайджана для семей шехидов с первого февраля 2019 года составит 300 манатов.

Слова "242 (двести сорок два)" в указе Президента Азербайджана "Об учреждении президентской пенсии для семей шехидов" меняются на "300 (триста)".

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из указа.

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