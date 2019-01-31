Новоназначенные начальники управления МИД Азербайджана представлены коллективу

БАКУ /Trend/ - Накануне в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось заседание коллегии в расширенном составе под руководством Эльмара Мамедъярова.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, в ходе заседании обсуждался план мероприятий по празднованию 100-летия создания дипломатической службы Азербайджана, а также ряд других организационных и кадровых вопросов.

В ходе заседания коллективу были представлены новоназначенные начальники управления МИД.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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