Новоназначенные начальники управления МИД Азербайджана представлены коллективу

31 января 2019 10:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Накануне в министерстве иностранных дел Азербайджана состоялось заседание коллегии в расширенном составе под руководством Эльмара Мамедъярова.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД, в ходе заседании обсуждался план мероприятий по празднованию 100-летия создания дипломатической службы Азербайджана, а также ряд других организационных и кадровых вопросов.

В ходе заседания коллективу были представлены новоназначенные начальники управления МИД.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гражданин Украины исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана
Нагорно-карабахский конфликт 30 января 20:18
Заявление Президента Ильхама Алиева во время встречи с семьями шехидов - принципиальная позиция государства по урегулированию нагорно-карабахского конфликта - МИД
Политика 30 января 19:24
МИД Азербайджана организовал визит представителей посольств и международных организаций в Сумгайыт (ФОТО)
Политика 30 января 11:22
МИД об очередной встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении
Нагорно-карабахский конфликт 29 января 20:15
МИД Азербайджана о двойных стандартах международных организаций
Политика 28 января 19:34
МИД Азербайджана: Армения должна понять, что решение конфликта полезно для развития всего региона
Нагорно-карабахский конфликт 28 января 18:11
Лента новостей
Узбекистан планирует сотрудничество с Саудовской Аравией в текстильной отрасли
Узбекистан 11:20
Законодатели США внесли новую резолюцию о прекращении военной поддержки Эр-Рияда в Йемене
США 11:12
Азербайджан и Германия значительно увеличили товарооборот
Бизнес 11:07
Чижов заявил, что Россия и ЕС адаптируют соглашение о сотрудничестве после Brexit
Россия 11:07
На северо-востоке Китая взрыв в отеле унес жизни двух человек
Китай 11:00
В Турции будут собраны пластиковые и стеклянные бутылки – министр
Турция 10:59
В Госдепе считают, что США должны иметь современные ядерные силы
США 10:56
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 21 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 10:55
Британия и Чили договорились о непрерывности торговли после Brexit
Европа 10:49