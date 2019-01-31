Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой сотрудниками "Азерэнержи" выражена благодарность за обеспечение работой (ВИДЕО)

31 января 2019 10:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сокращенные сотрудники ООО "Отряд военизированной охраны" выразили благодарность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за обеспечение новой работой, сообщает в четверг Trend.

"Мы очень признательны, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева, отреагировав на наше - сотрудников ООО "Отряд военизированной охраны" - письмо, дали поручения обеспечить работой попавших под сокращение работников", - отметили сотрудники, которые в соответствии с поручением Первого вице-президента были обеспечены работой.

Напомним, что 25 января Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала указание ОАО "Азерэнержи" об обеспечении соответствующей работой сокращенных сотрудников, работавших в ООО "Отряд военизированной охраны".

13 декабря 2018 года группа лиц обратилась к Первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой с письмом в связи с освобождением от занимаемых должностей в ООО "Отряд военизированной охраны". В результате изучения обращения выяснилось, что в связи с аварией, произошедшей третьего июля 2018 года на Азербайджанской теплоэлектростанции в городе Мингячевир, для предотвращения деяний диверсионного и террористического характера на стратегических объектах государственного значения в энергетической системе в качестве превентивных мер было принято решение об осуществлении охраны данных объектов охранной полицией МВД. В результате возложения необходимой части охраны ООО "Азербайджанская ТЭС" на МВД, осуществления значительной части охраны Мингячевирской и Варваринской гидроэлектростанций министерством по чрезвычайным ситуациям, а также установки на «Азербайджанской ТЭС» и в ряде станций умных камер наблюдения и выполнения работ по ограждению, было принято решение о сокращении некоторых работников.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева дала указание об оперативном решении вопроса с условием восстановления трудовых прав работников и обеспечения их соответствующей работой. Указание было незамедлительно принято к исполнению.

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