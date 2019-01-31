В Баку в марте пройдет VII Глобальный форум

БАКУ /Trend/ - В Баку 14-16 марта при организационной поддержке Международного центра Низами Гянджеви пройдет VII Глобальный Бакинский форум, сообщает в четверг Trend.

Ожидается участие в форуме 450 гостей из более 70 стран мира. Темой VII Глобального Бакинского форума станет «Новая внешняя политика».

Во время форума будут проведены панельные заседания на темы «Роль крупных сил в изменении глобальной политики», «Вызовы устойчивого развития», «Средневосточное сотрудничество во имя безопасности», «Роль науки и культуры в принятии современных решений» и другие темы. Одно из главных заседаний форума будет посвящено роли молодых лидеров в глобальной политике.

Ожидается участие в форуме известных государственных деятелей, политиков, авторитетных общественных деятелей. В мероприятии примут участие и нынешние главы государств и правительств.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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