Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация сделала заявление в связи с предвзятой позицией Европарламента

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская демократическая студенческая и молодежная организация сделала заявление по поводу молчания Европарламента в связи со смертью в Армении объявившего 5 декабря 2018 года голодовку бывшего журналиста, руководителя сайта Haynews.am, зампредседателя партии «Армянские орлы – единая Армения» Мгера Егиазаряна, сообщает в четверг Trend со ссылкой на организацию.

В заявлении говорится, что как Европейский парламент, так и другие политические структуры континента никак не отреагировали на смерть Егиазаряна.

«Вызывает сожаление, что данная голодовка, которая продолжалась на протяжении многих дней, не беспокоила ни армянскую власть, ни международные и региональные организации, которые постоянно говорят о демократии и правах человека. Хотя несколько недель тому назад члены Европарламента, представив двухдневную голодовку молодого азербайджанского блогера Мехмана Гусейнова как «крупное политическое событие мирового масштаба», приняли необъективную и предвзятую резолюцию об Азербайджане лишь на основе фантазий брата заключенного. Несмотря на это, мы видели серьезную политическую реакцию Президента Азербайджана, объективное отношение и позицию национальных НПО и защитников прав человека», - говорится в заявлении организации.

В документе отмечается, эта "новая позиция» Европейского парламента, который не принял ни единой резолюции в связи с произошедшим в парламенте Армении политическом терроре, расстрелом государственных лиц, убийством в Армении мирных демонстрантов, серьезным давлением государственного аппарата на общественно-политических активистов за иное мировоззрение, а также в связи с президентскими и парламентскими выборами в стране, которые были полностью сфальсифицированы, в действительности говорит об отсутствии таковой.

«Однако Европейский парламент забывает, что Азербайджан, в отличие от Армении, где нет никаких экономического ресурсов и развития, является одним из основных гарантов энергетической безопасности континента. В связи с этим достаточно вспомнить решения Европейского союза и Еврокомиссии и неоднократно озвученные позиции официальных лиц», - говорится в заявлении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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