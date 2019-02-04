Азербайджанская молодежь не верит антиазербайджанским элементам - депутат

БАКУ /Trend/ - В политике, проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, молодежная политика всегда являлась одним из приоритетных направлений. Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Ильхам Мамедов.

Депутат сказал, что сегодня азербайджанская молодежь своими спортивными достижениями возвышает флаг своей страны, становится известной в мире своими научными достижениями, стартап проектами.

«Конечно, для достижения всего этого необходимо было создать условия для молодежи, и эти возможности создал именно Президент Ильхам Алиев. Указ главы государства о создании Фонда молодежи открыл большие возможности перед молодежью. Данный указ позволил молодежи посредством Фонда осуществить множество проектов, и проявить свои лидерские качества», - отметил Мамедов.

Депутат также сказал, что молодежное объединение партии «Ени Азербайджан» также является большой силой, это высокоинтеллектуальная молодежь.

«Наша молодежь воспитана на основе поддерживаемых главой государства инновационных, современных методов, она предана Родине и стремится к развитию государства», - добавил Мамедов.

Мамедов отметил, что в первые годы независимости Азербайджана партии «Народный фронт Азербайджана» и «Мусават» использовали молодежь для осуществления своих коварных намерений, подталкивали их к деструктивным действиям.

«Однако после возвращения к власти великого лидера Гейдара Алиева первыми, с кем он встретился, была именно молодежь, и именно великий лидер утвердил второго февраля Днем молодежи», - добавил Мамедов.

Депутат также сказал, что в организации престижных международных мероприятий в Азербайджане молодежь принимает активное участие.

«Наша молодежь теперь имеет большой опыт в осуществлении международных мероприятий, они готовы продемонстрировать себя во всем мире. Не случайно, что при организации очередных Европейских игр в Беларуси консультируются с Азербайджаном», - отметил депутат.

Депутат также затронул попытку радикальной оппозиции сегодня направить молодежь по ошибочному пути.

«К сожалению, в 90-е годы прошлого века некоторые силы, желавшие осуществить с помощью молодежи свою коварную политику, сегодня также подталкивают часть нашей молодежи к деструктивным действиям. Эти выброшенные на задворки истории элементы воспитывают молодежь по «специальности клеветы и злопыхательства», то есть под различными предлогами вовлекают их в то, чтобы они постоянно оскорбляли, ругали все хорошее в стране», - добавил Мамедов.

Депутат также сказал, что азербайджанская молодежь не верит этим оппозиционным элементам, потому что сегодняшняя азербайджанская молодежь желает стабильности, благополучия, чтобы получить доступ к образованию и к возможностям для развития.

«Азербайджанская молодежь движется вперед благодаря политике, заложенной великим лидером Гейдаром Алиевым и успешно продолжаемой сегодня Президентом Ильхамом Алиевым», - сказал депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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