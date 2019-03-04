Вышла в свет 80-я книга многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель»

4 марта 2019 23:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет очень важную роль с точки зрения пропаганды исламских ценностей. Организуя в европейских столицах различные международные мероприятия – презентации и выставки, мы пропагандируем древнюю исламскую культуру. Азербайджан является одной из стран, ведущих самую активную борьбу с исламофобией и увязыванием Ислама с терроризмом. То есть мы нуждаемся в единстве в мусульманском мире, чтобы добиться большей безопасности в нашем регионе.

Эти мысли главы государства, опубликованные в только что вышедшей 80-й книге многотомника «Ильхам Алиев. Развитие – наша цель», прозвучали в его речи на официальном открытии IV Всемирного форума по межкультурному диалогу 5 мая 2017 года.

Материалы, опубликованные в очередной книге многотомника, ответственный за выход которого – руководитель Администрации Президента Азербайджанской Республики, академик Рамиз Мехтиев, охватывают май-июнь 2017 года.

В книгу вошли материалы об участии Президента Ильхама Алиева в церемониях торжественного открытия и закрытия IV Игр исламской солидарности, знакомстве с XXIII Азербайджанской международной выставкой пищевой продукции и XI Азербайджанской международной выставкой сельского хозяйства, текст речи на церемонии открытия XXIV Международной выставки и конференции «Нефть и газ Каспия – 2017», а также информация об участии главы государства в открытии VII Каспийской международной выставки «Энергетика и альтернативная энергия».

В издании собраны материалы о визите главы государства в Королевство Саудовская Аравия для участия в Арабско-исламско-американском саммите, а также визитах в Польшу, переговорах с Президентом Молдовы, совершившим визит в Азербайджан, информация о подписанных документах и заявлениях глав государств для печати. На всех встречах и выступлениях Президент Азербайджана привлек внимание к захватнической политике Армении, призвал международную общественность к поддержке урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках международных правовых норм и принципов.

В книге помещена статья Президента Ильхама Алиева под заголовком «Усиление исламской солидарности – веление времени», опубликованная в «OIC Journal» - официальном органе печати Организации исламского сотрудничества.

В 80-й книге многотомника помещены материалы о приеме Президентом Ильхамом Алиевым высокопоставленных лиц Иордании, Саудовской Аравии, Нидерландов, Объединенных Арабских Эмиратов, США и других стран, международных организаций, совершивших визит в нашу страну.

В этой книге читатели могут ознакомиться с материалами о встрече главы государства с жителями в рамках поездки в освобожденное от оккупации село Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, знакомстве с построенной здесь школой на 96 ученических мест, а также мечетью, восстановительной работой, проводимой в селе, в том числе информацией, отражающей поездку в город Ширван.

В издании собрана информация об участии Президента Азербайджана в открытии дорог, построенных в Ясамальском районе Баку, открытии полупогружной бурильной установки имени Гейдара Алиева на базе морского оснащения и логистики компании «Caspian Drilling» SOСAR в Гарадагском районе, церемониях сдачи в эксплуатацию судов «Губадлы» и «Джабраил» флота Каспийского морского пароходства.

В книгу вошли послание Президента Ильхама Алиева участникам V Международного конгресса «Бакинские дни сердца», и другие письма.

В книгу включены указатели «Примечания», «Персоналии», «Географические названия».

При подготовке 80-й книги, выпущенной «Азернешр», использованы материалы Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ.

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