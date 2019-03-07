Президент Ирана: Отношения между Тегераном и Баку переживают новый этап развития

БАКУ /Trend/ - Отношения между Тегераном и Баку переживают новый этап развития. Об этом сказал Президент Ирана Хасан Роухани в среду во время встречи в городе Решт с делегацией Азербайджана, принимавшей участие в церемонии открытия железной дороги Газвин-Решт, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики.

Президент Ирана просил передать его приветствия Президенту Азербайджана.

Отметив, что рад видеть азербайджанскую делегацию на церемонии открытия, Президент Хасан Роухани подчеркнул, что волей политического руководства двух стран отношения между официальными Тегераном и Баку переживают новый этап развития. Он сказал, что прокладка железной дороги Газвин-Решт до города Астара в рамках Международного транспортного коридора «Север-Юг» отражает национальные интересы Ирана и Азербайджана. Хасан Роухани добавил, что в результате взаимовыгодного сотрудничества будет построена и сдана в эксплуатацию и железная дорога Решт-Астара.

Президент Ирана подчеркнул важность расширения сотрудничества между двумя странами, его успешное продолжение в области транспорта, машиностроения, фармацевтики и в других сферах.

Хасан Роухани отметил, что взаимовыгодное сотрудничество еще более упрочит экономические связи между странами и послужит дальнейшему улучшению благосостояния народов.

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев поблагодарил за радушный прием и передал Президенту Ирана приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Шахин Мустафаев подчеркнул, что политическая воля и дружеские отношения президентов Азербайджана и Ирана заложили прочную основу для развития сотрудничества, интенсивно проводимые в последние годы встречи глав государств высокого уровня имеют важное значение в расширении торгово-экономических связей.

Министр сказал, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев придает особое значение прокладке железной дороги Газвин-Решт-Астара (Иран)-Астара (Азербайджан), и данный вопрос постоянно находится в центре его внимания. Шахин Мустафаев отметил, что участие азербайджанской делегации по поручению Президента Ильхама Алиева в церемонии сдачи в эксплуатацию железной дороги Газвин-Решт также служит проявлением большого значения, придаваемого Азербайджаном Международному коридору «Север-Юг». Железная дорога Решт-Астара является одной из основных составных частей международного коридора, совместная деятельность Азербайджана и Ирана по данному проекту – показатель дружбы между двумя странами, добавил министр.

На встрече, во время которой состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, присутствовали посол Азербайджана в Иране Буньяд Гусейнов, министр транспорта, связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» Джавид Гурбанов.

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