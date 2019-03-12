Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева встретилась с председателем Сената Франции (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева во вторник встретилась в Париже с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Председатель Сената Франции Жерар Ларше встретил Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева встретилась с председателем и советниками группы дружбы Франция-Азербайджан в Сенате.

Затем состоялась встреча Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с председателем Сената Франции Жераром Ларше.

Жерар Ларше отметил высокий уровень связей между двумя странами. С удовлетворением вспомнив визит Президента Ильхама Алиева в Париж в июле прошлого года, председатель Сената подчеркнул, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также внесла большой вклад в развитие французско-азербайджанских связей, отметил ее большие заслуги в области культуры, науки и образования. Он довел до внимания, что избирательное право женщинам в Азербайджане было предоставлено еще раньше, чем во Франции. Председатель Сената отметил, что Франция заинтересована в развитии сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом. Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, он указал, что его страна как сопредседатель Минской группы ОБСЕ является сторонницей мирного урегулирования конфликта.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева отметила, что ее визит во Францию является успешным, в его рамках проведен ряд плодотворных встреч. Подчеркнув высокий уровень двусторонних отношений между странами, Первый вице-президент Азербайджана указала на наличие большого потенциала с точки зрения сотрудничества. Подчеркнув значение дальнейшего развития азербайджано-французского экономического сотрудничества, Первый вице-президент призвала французские компании быть более активными в Азербайджане. Мехрибан Алиева довела до внимания, что в регионе без участия Азербайджана не реализуется ни один проект, и страна играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Первый вице-президент Азербайджана отметила, что связи страны с Европейским Союзом также находятся на высоком уровне, и подчеркнула значение подписания документа «Приоритеты партнерства».

Подчеркнув в ходе беседы важность скорейшего мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта путем переговоров в рамках норм международного права и территориальной целостности Азербайджана, Мехрибан Алиева отметила, что конфликт является серьезной угрозой развитию и безопасности всего региона.

После встречи Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева оставила запись в памятной книге Сената Франции.

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