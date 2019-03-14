На VII Глобальном бакинском форуме состоится обсуждение важных вопросов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На предстоящем с 14 по 16 марта VII Глобальном бакинском форуме состоится обсуждение важных вопросов.

Эта мысль была высказана в выступлениях на ужине, организованном для участников Форума.

Сопредседатели Центра Низами Гянджеви – бывший Президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга, бывший вице-президент Всемирного банка Исмил Серагельдин, председатель Опекунского совета Фонда «Соломон Р.Гуггенхайм» Венди Фишер в своих выступлениях на мероприятии подчеркнули, что Глобальный бакинский форум стал традиционной платформой для обсуждения беспокоящих мир вопросов. Они выразили Азербайджанскому государству признательность за предоставленную участникам мероприятия возможность встретиться. Было отмечено, что постоянное развитие в международной плоскости мероприятия, позволяющего людям из различных стран встретиться и поделиться творческими идеями о том, как сделать мир лучше, заслуживает одобрения.

За эти году Глобальный бакинский форум добился больших успехов. Особая роль в их достижении принадлежит Азербайджанскому государству.

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