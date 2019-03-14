В Кёльне прошла презентация Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Кёльне (Германия) состоялась презентация Фонда поддержки азербайджанской диаспоры, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.
Презентация прошла в рамках собрания членов азербайджанской общины, проживающих в западных регионах страны, организованного Координационным советом азербайджанцев Германии.
В мероприятии приняла участие делегация во главе с председателем госкомитета Фуадом Мурадовым.
Выступая на мероприятии, Мурадов рассказал о деятельности азербайджанской диаспоры, начале нового этапа в диаспорском движении, проделанной работе.
Был представлен видеоотчет о деятельности Госкомитета за последние месяцы, заслушаны план и программы Координационного совета на ближайшее время.
На мероприятии также была предоставлена информация о II летнем лагере диаспорской молодежи.
После выступлений представителей различных организаций состоялся обмен мнениями с главами диаспорских организаций и членами азербайджанской общины.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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