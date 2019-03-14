VII Глобальный Бакинский форум продолжает работу панельными обсуждениями (ФОТО)

14 марта 2019 17:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - VII Глобальный Бакинский форум, посвященный теме «Новая внешняя политика мира», продолжает работу панельными заседаниями, сообщает в четверг Trend.

Первое панельное заседание форума посвящено теме «Роль ведущих сил в изменении глобальной политики: Китая, США, Россия и ЕС».

На панели было подчеркнуто стремительное развитие китайской экономики за последние годы, то, что страна заинтересована в стабильном развитии экономики. Экономические связи Китая и ЕС измеряются миллиардами долларов.

Также были затронуты вопросы формирования европейского общества и проблемы, которые встречаются в этом процессе. Было отмечено, что ЕС предпринимает важные шаги по решению проблем, но некоторые вопросы все еще ждут своего решения, для этого европейские страны должны сотрудничать сообща.

На панельном заседании была подчеркнута роль США в обеспечении мира, отмечено, что в США высоко оценивают вклад, вносимый Азербайджаном в восстановление мира.

На первом панельном заседании была затронута и значимость VII Глобального Бакинского форума.

Отметим, что сегодня в столице Азербайджана начал работу VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира».

В этом престижном мероприятии, которое продлится три дня, участвуют более 500 представителей 50 стран. На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Фото: Заур Мустафаев)

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