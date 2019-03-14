Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины (версия 2)

БАКУ /Trend/ - В четверг состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с членом Президиума Боснии и Герцеговины Шефиком Джаферовичем, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поблагодарив члена Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича за участие в VII Глобальном Бакинском форуме, Президент Ильхам Алиев сказал, что этот визит является очень хорошей возможностью с точки зрения обсуждения двусторонних связей. Глава государства подчеркнул динамичное развитие политических связей между нашими странами.

Выразив признательность за приглашение на Форум, член Президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович отметил, что политические связи между нашими дружественными странами, которые развиваются на основе взаимных интересов, находятся на высоком уровне. Он высоко оценил поддержку Азербайджана Боснии и Герцеговине, двустороннее сотрудничество, а также гуманитарные проекты, реализуемые Азербайджаном в этой стране. Отметив, что будучи членом парламента лично участвовал в принятии документа, связанного с поддержкой территориальной целостности Азербайджана, осуждением Ходжалинского геноцида, член Президиума пригласил Президента Ильхама Алиева посетить Боснию и Герцеговину с официальным визитом.

Глава государства поблагодарил за принятие в парламенте дружественной страны – Боснии и Герцеговины резолюции в связи с Ходжалинским геноцидом. Отметив, что еще с начала 70-х годов прошлого века Баку и Сараево являются городами-побратимами, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность развития сотрудничества между городами, контактов между людьми и культурно-гуманитарных связей.

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