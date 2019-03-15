ЦИК о численности избирателей в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 5 209 420 избирателей. Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов, сообщает в пятницу Trend.

По словам Панахова, 50,83 процента избирателей - женщины, 49,17 процента - мужчины.

Председатель ЦИК подчеркнул, что к концу мая планируется завершить процесс уточнения списков избирателей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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