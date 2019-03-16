Обсужденные на VII Глобальном Бакинском форуме вопросы должны быть учтены международными организациями - Самед Сеидов

16 марта 2019 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вопросы, которые обсуждались на VII Глобальном Бакинском форуме, должны быть учтены международными организациями.

Об этом в субботу сказал Trend председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

Он отметил большую важность Глобального Бакинского форума.

«Нынешний форум проводится под девизом «Новая внешняя политика мира». Фундамент этой новой политики составляет работа, проделанная Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», - добавил Сеидов.

Он выразил уверенность в том, что вопросы, обсужденные, проанализированные во время этого форума, будут учтены организациями, действующими в сфере международных отношений.

Отметим, что 14 марта в столице Азербайджана открылся VII Глобальный Бакинский форум на тему «Новая внешняя политика мира».

Форум, который продолжится до 16 марта, проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви.

В этом престижном мероприятии участвуют более 500 представителей 50 стран, в том числе действующие главы государств и правительств ряда стран, известные политические и общественные деятели.

На 10 сессиях, которые пройдут в рамках форума, будут обсуждены вопросы глобального и регионального значения.

На нынешнем форуме на тему «Новая мировая внешняя политика» обсуждаются роль больших сил в изменении глобальной политики, вызовы устойчивого развития, средневосточное сотрудничество во имя безопасности, роль науки и культуры в принятии современных решений и другие важные вопросы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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