Распоряжение Президента Азербайджана о помиловании - блестящий пример гуманной политики государства

БАКУ /Trend/ - Очередное распоряжение о помиловании, подписанное Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым – еще один яркий пример гуманной политики. Это является продолжением гуманной политики великого лидера Гейдара Алиева.

Об этом сказала заместитель председателя комитета Милли Меджлиса (парламента) по международным отношениям и межпарламентским связям, заведующая отделом международных связей партии «Ени Азербайджан» Севиндж Фаталиева, сообщает Trend.

Фаталиева сказала, что глава государства посредством распоряжений о помиловании, традиционно подписываемых им в праздничные дни, накануне ряда знаменательных дат, освобождает большое количество людей.

Депутат отметила, что нынешнее распоряжение о помилование затронуло 431-го человека.

«Гуманные шаги, по сути, влияют на формирование нового мировоззрения, укрепления человеческих ценностей. То есть освобождение от заслуженного наказания лиц, совершивших преступления, способно развить у них глубокие нравственные качества. Оказание доверия заключенным со стороны государства, и их помилование увеличивает у этих людей веру в самих себя, стимулируют их на то, чтобы они стали достойными гражданами страны, и в дальнейшем жили в рамках уважения к законам», - сказала Фаталиева.

Депутат добавила, что азербайджанский народ высоко оценивает гуманную политику государства, что еще больше повышает доверие население к руководству страны. В итоге в обществе формируется взаимное уважение и симпатия, а также отношения между государством и гражданином, опирающиеся на законные принципы.

«Подписание распоряжения о помиловании накануне праздника Новруз – событие, создающее особое настроение в обществе. Потому что каждый человек надеется провести праздники, знаменательные дни со своими близкими, родными. Учитывая приближение праздника Новруз, несомненно, что родственники помилованных граждан будут рады вдвойне. Таким образом, подписанное Президентом Азербайджаном Ильхамом Алиевым очередное распоряжение о помиловании является блестящим примером гуманной политики государства. Это распоряжение еще подтверждает приверженность Азербайджанского государства принципам гуманизма, демократическим ценностям», - отметила зампред парламентского комитета.

Отметим, что распоряжение Президента Ильхама Алиева о помиловании, подписанное 16 марта 2019 года, охватило 431 человека. Из них 399 человек - это лица, приговоренные к лишению свободы, которые были освобождены от отбывания оставшейся части наказания.

Наказание одного лица, приговоренного к пожизненному заключению, заменено 25 годами лишения свободы, двух лиц - 20 годами лишения свободы. Кроме того, один человек был освобожден от отбывания отсроченного наказания. От условного наказания освобождены 11 человек. От общественных работ освобожден один человек, от наказания в виде штрафа - 12 человек. Среди помилованных 14 иностранных граждан, в том числе трое граждан Грузии, по два - России и Нигерии, по одному гражданину Турции, Ирана, Узбекистана, Китая, Камеруна, Индии и Беларуси.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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