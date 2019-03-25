Трамп надеется, что Туркменистан сможет экспортировать газ на Запад через Азербайджан

25 марта 2019 09:23 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что Туркменистан воспользуется возможностями экспорта своего газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря. Об этом сообщает в понедельник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан", передает Trend.

В поздравительной телеграмме по случаю Новруз байрама на имя президента Гурбангулы Бердымухамедова Трамп отметил, что "в эти торжественные дни многие люди в Соединенных Штатах Америки и во всём мире отмечают праздник обновления и возрождения.

Он подчеркнул, что "народ США и его деловые круги продолжают искать новые направления для укрепления экономического сотрудничества с Туркменистаном".

"Надеюсь, что Туркменистан сможет воспользоваться новыми возможностями экспорта газа на Запад в связи с недавним определением правового статуса Каспийского моря" - говорится в поздравлении Дональда Трампа туркменскому президенту.

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