Эльхан Алескеров: Будущее Южного Кавказа зависит от урегулирования карабахского конфликта

БАКУ /Trend/ - Важным условием обеспечения стабильности и безопасности на Южном Кавказе является урегулирование многолетнего нагорно-карабахского конфликта.

Об этом заявил руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, в ходе обсуждений в формате "круглого стола" на тему «Проблемы безопасности Южного Кавказа и стран Прикаспийского региона» в пресс-центре АМИ Trend.

По его словам, Южный Кавказ всегда был ареной войн между Россией, Ираном и Турцией, а с распадом СССР создалась благоприятная ситуация для создания пояса, который мог бы объединить все эти страны и стать своеобразной шенгенской зоной Евразии.

«Под шенгенской зоной я подразумеваю создание условий для процветания всех стран региона. К сожалению, этого не произошло: наличие больших запасов энергетических ресурсов сыграло отрицательную роль, так как в итоге это привело к появлению тут интересов внерегиональных стран, и, в конечном итоге, различными способами была создана конфликтная ситуация, в которой были задействованы, в том числе, и террористические группы. Карабахский конфликт в этом плане является наглядным примером», - сказал Алескеров.

По оценкам политолога,на Южном Кавказе образовалось два блока, которые влияют на ситуацию в регионе-это ОДКБ и НАТО.

«Присутствие НАТО на Южном Кавказе постепенно расширяется, и это стало очевидно после снижения авторитета ОДКБ в связи с отставкой генсека Хачатурова. Что касается ситуации в Армении, то с приходом к власти нового правительства в этой стране прозападный элемент однозначно усилился. Тем ни менее, на сегодняшний день складывается благоприятная ситуация для урегулирования конфликта, так как снижен уровень внешних угроз и рисков. К примеру, приостановлено распространение терроризма в Сирии, снижен уровень рисков и угроз в отношении Ирана, и в такой ситуации, полагаю, урегулирование карабахского конфликта должно стать приоритетом на Южном Кавказе. На мой взгляд, будущее Южного Кавказа без решения этой проблемы представляется туманным», - сказал Алескеров.

Отметим, что в рамках мероприятие были обсуждено российско-азербайджанское сотрудничество в контексте новых вызовов для Каспийского региона, развитие систем транспортных коридоров Север- Юг, Восток-Запад как условие обеспечения безопасности Каспийского региона, подписание «Конституции Каспия» в контексте обеспечения региональной безопасности на Южном Кавказе, региональные конфликты и безопасность на Южном Кавказе, борьба с терроризмом в Азербайджане, углубление экономических связей между Азербайджаном и Россией в свете формирования нового технологического уклада в мировой экономике и экономической безопасности, интенсификация региональной интеграции и координация действий стран Евразии в устранении напряженности и предупреждении новых вызовов, а также проблемы взаимопонимания Северного и Южного Кавказа как общей системы безопасности для приграничных государств.

В обсуждениях "круглого стола" с азербайджанской стороны приняли участие депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, модератор и эксперт Гюльнара Мамедзаде, главный редактор информационного агентства « Спутник-Азербайджан» Ильгар Велизаде, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, экперт по вопросам национальной безопасности, доктор юридических наук, профессор Кямиль Салимов.

С российской стороны выступили директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, директор Центра исследований постсоветских стран Константин Курылев, старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Леонид Гусев.

(Автор: Матанат Насибова. Редактор: Талех Агавердиев)

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