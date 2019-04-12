Валентина Матвиенко: Российско-азербайджанские связи строятся на взаимном уважении и дружбе

БАКУ /Trend/ - Российско-азербайджанские связи взаимовыгодные, строящиеся на взаимном уважении, дружбе и с взаимным учетом интересов.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказала журналистам в Баку председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко.

«В сентябре прошлого года Президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил официальный визит в Россию. Это важное событие в наших двусторонних отношениях. В ходе этого визита было подписано 15 важных документов, которые создали перспективу для расширения нашего взаимодействия до 2024 года. Важно, что российско-азербайджанские связи взаимовыгодные, строящиеся на взаимном уважении, дружбе и с взаимным учетом интересов. Это создает для других государств примерные взаимовыгодные партнерские отношения, которые вышли на уровень стратегических партнеров», - сказала Матвиенко.

Говоря о развитии сотрудничества между Азербайджаном и Россией в гуманитарной сфере, Матвиенко отметила, что огромный вклад в развитие отношений в этой сфере вносит Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева и возглавляемый ею Фонд Гейдара Алиева.

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