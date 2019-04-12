Президент Ильхам Алиев выделил средства на электроснабжение Астаринского района

12 апреля 2019 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об электроснабжении сел Диго, Долу и Секашан Астаринского района.

В распоряжении говорится, что с целью обеспечения электроэнергией сел Диго, Долу и Секашан Астаринского района из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана ОАО «Азеришыг» будет выделено 1,5 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

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