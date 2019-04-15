Президент Ильхам Алиев расширил полномочия МВД

15 апреля 2019 19:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о внесении изменений в указ Президента Азербайджана о применении закона от 29 декабря 2015 года “Об утверждении Кодекса об административных проступках” от 15 февраля 2016 года и указ “Об утверждении Списка ответственных лиц, уполномоченных рассматривать дела об административных проступках” от 23 февраля 2017 года .

Согласно изменениям, в пункте указа 5.27 -1 после слова “министерство” добавляются слова "в отношении курения табака в легковом автомобиле такси - министерство внутренних дел"

В пунктах 2.1, 2.2 и 2.4 “Списка ответственных лиц уполномоченных рассматривать дела по административным проступкам” после цифр "322.0.2," добавляются слова "322.0.4 ( в отношении курения табака в легковом автомобиле такси).

Таким образом, полномочия по рассмотрению дел, связанных с таким административным проступком, как курение табака в такси, были возложены на МВД Азербайджана.

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