Азай Гулиев: Незаконный, провокационный отчет должен быть исключен с сайта ООН

23 апреля 2019 22:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Незаконный, провокационный отчет должен быть исключен с сайта ООН.

Об этом Trend сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Азай Гулиев в ходе пленарного заседания во вторник.

"Как вы знаете, ООН принимает ежегодные отчеты каждой страны, являющейся ее членом. Однако, к сожалению, на этот раз Армения допустила провокацию, добившись размещения отчета так называемой "Нагорно-карабахской республики" на сайте ООН", - отметил депутат.

Депутат сказал, что отчет был распространен в качестве официального на шести языках.

"Определенные структуры должны выразить к этому отношение. Армения до сих пор допускала подобные провокации. Однако в этот раз ООН создала для этого условия. До нынешнего времени ООН ни при каких условиях не допускала подобного беззакония. Принятые организацией резолюции поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Как в таком случае подобный отчет может быть принят ООН. Этот вопрос должен быть расследован, а незаконный, провокационный отчет исключен с сайта ООН", - добавил Гулиев.

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