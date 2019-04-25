Мубариз Гурбанлы: Азербайджанское государство стоит на страже ценностей мультикультурализма

25 апреля 2019 22:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ценности мультикультурализма охраняются на государственном уровне.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал в своем выступлении председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы на II международной конференции на тему "Межрелигиозный диалог и борьба с радикализмом".

По его словам, одна из первоочередных задач человечества - в корне пресечь террористические деяния, наподобие тех, что произошли в Новой Зеландии и Шри-Ланке.

"Азербайджан занимает важнейшее место среди стран, являющихся образцами сосуществования различных религий и культур. Мультикультурные ценности в Азербайджане охраняются на уровне государства. Сегодня принципы толерантности серьезно охраняются в рамках политики Президента Азербайджана. В Азербайджане действуют 32 немусульманские религиозные общины. Свобода вероисповедания в стране полностью обеспечена", - заявил Гурбанлы.

(Автор: Айшам Рустамова. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Талех Агавердиев)

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