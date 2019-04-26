Президент Ильхам Алиев принял участие в приеме для участников второго форума «Один пояс, один путь» (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Пекине в пятницу от имени председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина и первой леди был дан прием в честь глав государств и правительств, участвующих во втором Международном форуме «Один пояс, один путь».

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, на приеме присутствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

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