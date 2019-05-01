Глава Погранслужбы Азербайджана распорядился повысить боеготовность на границе с Арменией (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил воинские части и подразделения погранзаставы “Газах” на госгранице с Арменией, проверил их служебно-боевую деятельность, встретился с личным составом, несущим службу на боевых позициях, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Эльчин Гулиев проверил ход выполнения поручений Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, ознакомился с работой по созданию необходимой оборонительной инфраструктуры на государственной границе.

На служебном совещание с участием руководящих лиц погранвойск Службы и погранзаставы “Газах” были даны необходимые поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.