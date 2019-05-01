Глава Погранслужбы Азербайджана распорядился повысить боеготовность на границе с Арменией (ФОТО)

1 мая 2019 16:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Начальник Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковник Эльчин Гулиев посетил воинские части и подразделения погранзаставы “Газах” на госгранице с Арменией, проверил их служебно-боевую деятельность, встретился с личным составом, несущим службу на боевых позициях, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу ГПС.

Эльчин Гулиев проверил ход выполнения поручений Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, ознакомился с работой по созданию необходимой оборонительной инфраструктуры на государственной границе.

На служебном совещание с участием руководящих лиц погранвойск Службы и погранзаставы “Газах” были даны необходимые поручения по повышению боеготовности воинских частей и подразделений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Проверена организация служебной деятельности на пропускном пункта на азербайджано-российской границе (ФОТО)
Политика 18 апреля 11:31
Проверена боеготовность погранпунктов Азербайджана на границе с Арменией (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 17 апреля 11:48
Начальник Госпогранслужбы Азербайджана проверил посты на госгранице с Арменией (ФОТО)
Нагорно-карабахский конфликт 27 марта 15:40
Азербайджанские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы, есть погибший и раненый (ФОТО)
Общество 10 марта 13:42
Госпогранслужба Азербайджана пресекла ввоз свыше 17 кг наркотиков (ФОТО)
Происшествия 28 февраля 17:09
В Азербайджане задержаны лица, доставившие в страну героин из Ирана
Происшествия 25 февраля 16:59
Лента новостей
США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты
В мире 17:16
В Азербайджане изменился порядок транспортировки автомобилей за административные нарушения
Общество 17:14
Избран вице-президент Академии наук Азербайджана
Общество 17:03
Немецкая компания намерена инвестировать более $4 млрд в туристическую отрасль Узбекистана
Туризм 16:57
В Азербайджане внесены изменения в правила электронной регистрации трудовых договоров
Экономика 16:55
США и "Талибан" хотят достичь соглашения о выводе войск
В мире 16:52
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на РЕПО-операции
Бизнес 16:49
Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство автодороги в Агстафинском районе
Политика 16:46
Замминистра обороны Алжира обвинил некоторые партии в стремлении посеять раздор в стране
В мире 16:44