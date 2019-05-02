БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку начал работу пятый Всемирный форум по межкультурному диалогу под девизом «Построение диалога для борьбы против дискриминации, неравенства и насильственных конфликтов», сообщает в четверг Trend.

В форуме, который будет проходить 2-3 мая в Баку, будет организовано более 20 мероприятий с участием высокопоставленных официальных лиц свыше 105 стран и более 35 международных организаций. Мероприятие будет транслироваться ООН в прямом эфире на официальной интернет-странице организации.

Организаторы мероприятия – правительство Азербайджана и Министерство культуры, а партнеры - ЮНЕСКО, Альянс цивилизаций ООН, Всемирная туристская организация, Совет Европы и ИСЕСКО.

«Бакинский процесс», реализуемый с 2008 года по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в течение 10 лет смог создать позитивную платформу для обмена мнениями между различными людьми и группами, проживающими на разных континентах и принадлежащих к отдельным этническим, культурным, религиозным и лингвистическим группам, на основе искренности, взаимопонимания и взаимного уважения.

Работа форума продолжится по трем направлениям.

Так, пропагандируя межкультурный диалог и человеческое достоинство в рамках Форума, в целях подготовки общей дорожной карты для организаций, представляющих государственный, частный и другие сектора, по созданию инклюзивного и устойчивого общества, формирования партнерства между политическими, экономическими, финансовыми, военными, гуманитарными и социальными организациями состоится вторая встреча высокого уровня международных организаций и министров. В то же время, в течение двух дней форума состоятся пленарные и промежуточные сессии на темы «Академический форум: межрелигиозный диалог и управление религиозным разнообразием», «Управление разнообразием: многоуровневое и многостороннее сотрудничество», «Образование в духе глобальной гражданственности: привитие культуры мира», «Многосторонность и дипломатия во имя мира», «Роль «Великого Шелкового пути» в налаживании диалога между тюркоязычными странами» и др.

В дни мероприятия будут открыты выставки, организованы музыкальные программы для гостей.

В Форуме участвуют министр иностранных дел Ганы Ширли Ботчвей, министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа, министр иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры Алжира Мерием Мердаджи, глава организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрахими Торкаман, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр информации и работы с молодежью Кувейта Мохаммад Насер Абдуллахи Альжабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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