Али Ахмедов: Интервью помилованного Али Инсанова создают полное представление об его лживой и предательской натуре

3 мая 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Интервью, которые дает прессе Али Инсанов, вышедший на свободу благодаря помилованию Президента Азербайджана, создают полное представление об его натуре и человеческих качествах – лжи, лицемерии, предательстве. Об этом говорится в статье вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в Facebook, сообщает в пятницу Trend.

"О предательстве Инсановым пути общенационального лидера Гейдара Алиева известно давно. Во вчерашнем интервью, данном радио «Голос Америки», это предательство проявилось в новой форме и на новом уровне. Теперь экс-министр пытается представить себя и утвердиться как сепаратистский армянский идеолог. Это национальное предательство. Никак иначе поддержку Али Инсановым безосновательного девиза, выдуманного армянскими сепаратистами в качестве идеологического тезиса, назвать невозможно. Видимо, после того, как развеялись иллюзии о завоевании поддержки азербайджанского народа, он решил опереться на поддержку армян, армянского лобби на Западе. И здесь невольно вспоминаются рассказы Инсанова о том, как он когда-то танцевал с армянами во время поездки в Ереван в бытность министром. Значит, ничего не происходит случайно. Всему есть причины и объяснения", - говорится в статье.

новость будет обновляться

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Вице-премьер: Азербайджано-китайское сотрудничество полностью соответствует интересам народов двух стран
Политика 25 апреля 11:58
Али Ахмедов: Главная задача Азербайджана и Турции - совместно информировать мир об армянской лжи
Политика 24 апреля 13:59
В Шеки состоялось региональное совещание на тему «Новые цели успешной социальной политики» (ФОТО)
Политика 20 апреля 16:58
Али Ахмедов: Достигнутые успехи позволяют гражданам Азербайджана решительно поддерживать политику Президента Ильхама Алиева
Политика 11 апреля 20:54
В Азербайджане проходит совещание, посвященное госполитике в сфере соцзащиты вынужденных переселенцев и семей шехидов (ФОТО)
Политика 11 апреля 15:00
Государство оплатит аренду жилья пострадавшим при пожаре в общежитии в Баку - госкомитет (ФОТО)
Общество 11 апреля 09:54
Лента новостей
Консерваторы и лейбористы терпят поражение на региональных выборах в Англии
В мире 13:45
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оплате расходов на образование лиц с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья
Политика 13:38
В Баку задержана преступная группа, обокравшая 25 дач (ФОТО)
Происшествия 13:14
Россия и Корея лидируют по денежным переводам в Казахстан
Финансы 13:13
Активы Службы финмониторинга Азербайджана превысили 3 млн манатов
Бизнес 13:05
Эльмар Мамедъяров: Уже в самой Армении не верят в ее будущее
Нагорно-карабахский конфликт 13:03
Япония до конца года объявит об участии в проекте NASA по созданию окололунной станции
В мире 13:01
Азербайджанская нефть подешевела
Энергетика 13:00
Zenith Energy приобретет дополнительное оборудование для работы на суше в Азербайджане
Энергетика 12:58