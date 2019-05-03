Али Ахмедов: Интервью помилованного Али Инсанова создают полное представление об его лживой и предательской натуре

БАКУ /Trend/ - Интервью, которые дает прессе Али Инсанов, вышедший на свободу благодаря помилованию Президента Азербайджана, создают полное представление об его натуре и человеческих качествах – лжи, лицемерии, предательстве. Об этом говорится в статье вице-премьера, зампредседателя - исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Али Ахмедова, размещенной на его странице в Facebook, сообщает в пятницу Trend.

"О предательстве Инсановым пути общенационального лидера Гейдара Алиева известно давно. Во вчерашнем интервью, данном радио «Голос Америки», это предательство проявилось в новой форме и на новом уровне. Теперь экс-министр пытается представить себя и утвердиться как сепаратистский армянский идеолог. Это национальное предательство. Никак иначе поддержку Али Инсановым безосновательного девиза, выдуманного армянскими сепаратистами в качестве идеологического тезиса, назвать невозможно. Видимо, после того, как развеялись иллюзии о завоевании поддержки азербайджанского народа, он решил опереться на поддержку армян, армянского лобби на Западе. И здесь невольно вспоминаются рассказы Инсанова о том, как он когда-то танцевал с армянами во время поездки в Ереван в бытность министром. Значит, ничего не происходит случайно. Всему есть причины и объяснения", - говорится в статье.

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